Лучшего баскетболиста России избили в центре Москвы. У Шведа серьезные травмы

Алексей упал, ударившись головой о тротуар, а в избиении участвовала группа из 4-5 человек.

Призер Олимпийский игр, чемпион Евролиги Алексей Швед надолго запомнит 1 мая 2023 года. Днем его ЦСКА проиграл решающий седьмой матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ «Локомотиву-Кубань» (и впервые не сыграет в финальной серии турнира), а вечером на игрока было совершенно дерзкое нападение на выходе из ресторана в центре Москвы.

По словам официального представителя игрока Обрада Фимича, в избиении участвовала группа из 4-5 человек. «Алексей упал, ударившись головой о тротуар. Он получил открытую проникающую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и с ушибом головного мозга», — сообщил агент баскетболиста. Страшно слышать о таком происшествии в наши дни. «СЭ» желает скорейшего выздоровления Алексею и сил его большой семье.

Здоровье в приоритете

Первая новость о нападении на защитника появилась в полдень в социальных сетях ЦСКА: «Защитник нашей команды Алексей Швед пострадал от хулиганского нападения, совершенного на него вчера вечером на выходе из одного из московских ресторанов. Баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Игрок обратился в полицию для расследования инцидента. Из-за травмы Швед не сможет принять участия в ближайших матчах команды».

«СЭ» дозвонился до президента ЦСКА Андрея Ватутина, который заявил, что клуб приложит все усилия, чтобы помочь правоохранительным органам найти виновников. «Сколько займет восстановление? Это вопрос не ко мне, его стоит адресовать врачам. Алексей находится в лечебном учреждении. Думаю, что потребуется время. Известны ли мотивы нападавших? Мне пока нет. В приоритете здоровье игрока. Мы в контакте с клиникой. Приложим все усилия, чтобы Алексей поправился и чтобы найти данных товарищей», — отметил Ватутин.

По информации «СЭ», личности некоторых нападавших на защитника ЦСКА уже установлены. В момент нападения защитник армейцев был трезв, а у компании нападавших уже был конфликт с администрацией ресторана, в котором отдыхал игрок. Драка произошла на выходе из заведения, в районе 23:15. Как сообщает источник, инцидент никак не связан со спортивными результатами Шведа и его команды.

Алексей Швед. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Пятеро на одного

Подробно об инциденте «СЭ» рассказал агент игрока Обрад Фимич. По его словам, Алексея выручил тот факт, что он является профессиональным спортсменом.

«После игры Алексей с женой отправился в ресторан в центре Москвы, — заявил Фимич. — После ужина они вышли на улицу, где группа молодых людей без какого-либо повода стала задираться к ним. Ребята явно были в неадекватном состоянии. Мой клиент это осознавал, поэтому хотел спокойно разойтись, так как Алексей сам по себе скромный и миролюбивый человек. Но мужчины были настроены затеять драку, в духе «лучших традиций самых гордых» обитателей, то есть вчетвером-впятером против одного.

В итоге после нанесения ударов в области головы Алексей упал, ударившись головой о тротуар. Он получил открытую проникающую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и с ушибом головного мозга. Благодаря одному милосердному Богу он остался жив после такого происшествия. Возможно, выручило то, что он профессиональный спортсмен, который каждый день тренируется на пределе возможностей. А что бы было, будь он простым нетренированным человеком?

Могу сказать, что такое поведение в современном обществе неприемлемо. Цивилизованные люди должны уметь общаться без распускания рук, насилию предпочесть милосердие. Мотивы нападения? Может, чувство безнаказанности? На самом деле мотивы неизвестны. На мой взгляд, нападавшие должны понести наказание соответственно содеянному. Надеюсь, что их найдут и дело будет доведено до справедливого итога".

Андрей Ватутин и Алексей Швед. ПБК ЦСКА

Нападение на президента клуба

Отметим, что это не первый подобный инцидент, связанный с представителями баскетбольного ЦСКА за последние годы. В конце декабря 2015 года на президента армейцев Андрея Ватутина неизвестными лицами было совершено нападение неподалеку от его дома в центре Москвы.

СМИ сообщали, что, когда спортивный функционер вышел с покупками из магазина и направился к своей машине, на него сзади напали двое мужчин. Они повалили Ватутина на землю и стали избивать ногами и руками. Один из нападавших орудовал резиновым молотком.

Жестоко избив свою жертву, преступники скрылись. К этому моменту прохожие уже успели вызвать полицию. Приехавший патруль обнаружил еще не пришедшего толком в себя пострадавшего в луже крови. Ватутин был доставлен в больницу, где, помимо множественных ушибов, медики обнаружили у него перелом верхней челюсти, пальца руки и нижней стенки глазницы.

Как закончилось следствие по данному эпизоду, неизвестно.