Полиция задержала подозреваемых в нападении на баскетболиста Алексея Шведа

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа в центре Москвы.

Ранее об этом заявил РЕН ТВ. Также сообщалось, что сотрудники полиции установили личность одного из мужчин, причастных к избиению баскетболиста.

«В Москве полицейские задержали подозреваемых в нападении на баскетболиста Алексея Шведа», — приводит слова Волк ТАСС.

В ночь на 2 мая неизвестные избили у ресторана на Большой Никитской улице баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Он доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой.

По информации Telegram-канала 112, у баскетболиста очень серьезные травмы, в том числе открытая черепно-мозговая, ушиб мозга, перелом свода и основания черепа. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Швед выступает за ЦСКА с 2021 года, также играл за клуб с 2005 по 2012 год.