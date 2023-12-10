ЦСКА вновь обыгрывает «Зенит» и повторяет рекорд лиги

22 очка в овертайме, суперигра Астапковича и упущенный шанс Герасимова.

ЦСКА — «Зенит» — 104:89 ОТ (26:21, 20:23, 21:20, 15:18, 22:7)

ЦСКА: Уэйр (28), Астапкович (20 + 10 подборов), Джекири (14), М'Бай (12)

«Зенит»: Фрейзер (21), Эртель (18 + 6 передач), Хантер (17 + 5 подборов), Дублевич (11 + 12 подборов)

«Мегаспорт». 7268 зрителей

ЦСКА второй раз в текущем сезоне обыграл «Зенит», дожав Томаса Эртеля и компанию в овертайме. Хотя в концовке именно петербургский клуб мог вырвать победу, но Тимофею Герасимову не хватило буквально одного мгновения, чтобы успеть выбросить мяч до окончания четвертой четверти.

Падение Карасева

Несмотря на летние изменения в составе, ЦСКА мощно начал сезон: выиграл девять матчей подряд и оторвался от конкурентов. Первое поражение армейцы потерпели лишь в середине ноября, уступив дома «Локомотиву-Кубань», но быстро исправились, с запасом лидируют в таблице (14-1).

«Зенит», также прилично обновившийся в межсезонье и уверенно забравший Суперкубок-2023, в первых восьми матчах сезона потерпел четыре поражения и шел в середине турнирной таблицы (в том числе подопечные Чави Паскуаля уступили дома армейцам). Но затем сине-бело-голубые улучшили свои показатели и благодаря серии успешных игр поднялись на вторую строчку. К игре в «Мегаспорте» «Зенит» подошел на серии из семи побед подряд. А в прошлом матче с «Самарой» на паркет вернулся лидер сине-бело-голубых Томас Эртель. Француз сразу показал, что находится в отличной форме (17 очков, 10 передач), и заявил, что особо настраивается на матч недели с ЦСКА.

Как и в Самаре, Томас вышел на паркет со скамейки запасных и тут же повел своих партнеров вперед. Вместе со звездным французом на паркете появился и Георгий Жбанов, который дебютировал за «Зенит» в регулярном сезоне. Но один из лучших защищающихся игроков Единой лиги не смог остановить мощное нападение ЦСКА. Армейцы могли уйти на перерыв при «+5», но Эртель в последние шесть секунд успел получить мяч, домчаться до дуги, оттолкнуть оборонявшегося Ухова и отправить в цель «треху» под сирену.

По возвращении команд из раздевалок игра стала все больше превращаться в оборонительное сражение — логично, ведь тренеры делали свои корректировки. Для армейцев повышенная агрессивность вылилась в перебор фолов — «Зенит» стал становиться на линию штрафных еще раньше половины третьей четверти, Эмилу Райковичу пришлось раньше времени спрятать на скамейке получившего четвертый фол Мело Тримбла и бросить в бой Антона Карданахишвили.

Сергей Карасев. Фото ПБК ЦСКА

Свой отрезок Антон отработал отлично, и ЦСКА ничего не упустил. Напротив, пусть и небольшое, но преимущество стабильно оставалось у хозяев. У «Зенита» тоже случилась потеря, причем более неприятная — Сергей Карасев, сфолив на Семене Руженцеве, с размаху грохнулся на спину. Сергея пришлось грузить на носилки и увозить на скорой.

Рекорд в овертайме

В последней 10-минутке команды раз за разом обменивались точными бросками, но «Зенит» не оставлял попыток камбэка. Гости уступали лишь «-2» в концовке, но ЦСКА неизменно отвечал попаданиями из-под кольца — за 28 секунд до конца после лэй-апа Амата М'Бая армейцы повели «+5». Следом Боян Дублевич не смог забить из-под кольца, и казалось, что «Зенит» обречен. Но это было только начало вечера.

При «+3» ЦСКА дал «Зениту» шанс на спасение встречи, нарушив правило пяти секунд. После тайм-аута Трент Фрэйзер получил мяч на дуге и исполнил точный трехочковый — 82:82 за 7 секунд до конца! Армейцы вновь не смогли вывести мяч из-за боковой, петербуржцы могли завершить встречу в основное время, но попадание Герасимова не было засчитано — овертайм!

Первые 7 очков в дополнительное время ЦСКА набрал с линии штрафных и вернул себе контроль над игрой. «Зенит» проигрывал борьбу на щитах, и после очередного лэй-апа от М'Бая преимущество хозяев достигло «+10». «Зенит» очень долго не мог забить с игры, а итоговые «+15» в овертайме стали даже некоторой неожиданностью и своеобразным бонусом для болельщиков, которые заполнили «Мегаспорт».

Отметим, что 22 очка в овертайме — это повторение лучшего результата Лиги ВТБ. Столько же очков «Астана» набрала в матче против «Автодора» в декабре 2018 года. Интересно, что тогда казахстанскую команду возглавлял наставник ЦСКА Эмил Райкович. «Мне теперь не важны рекорды. Главное — это взять титул. Все остальное не имеет значения», — признался македонский специалист после матча.