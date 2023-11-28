«В прошлом сезоне было тяжело найти мотивацию. Сейчас с этим проблем нет». Интервью капитана «Зенита»

Андрей Зубков — о причинах возросшей конкуренции в Лиге ВТБ, адаптации Дублевича и грусти по Евролиги.

В понедельник, 27 ноября, «Зенит» обыграл «Руну» в Москве и сравнялся по количеству побед с УНИКСом. Выше в турнирной таблице только ЦСКА. Команда Чави Паскуаля выходит из кризиса даже без ряда ключевых игроков и намерена провести второй круг регулярного чемпионата на новом уровне. Об этом в интервью «СЭ» рассказал капитан команды Андрей Зубков.

После Суперкубка мы сами в себя очень сильно поверили

— «Зенит» одержал пятую победу подряд. Команда нашла баланс в отсутствие пяти травмированных игроков?

— Действительно, мы столкнулись с целой серией травм важных игроков состава. Сейчас ждем восстановления ребят. Надеюсь, что уже в следующей игре в Екатеринбурге кто-то из них вернется в строй и наш баланс будет еще лучше.

— Победу над «Руной» можно назвать одной из лучших игр в исполнении команды в этой регулярке?

— Я бы так не сказал. По тактике и настрою хорошие игры были с «Пармой» и «Автодором». Тогда мы четко выполнили план тренера и спокойно довели дело до победы. С «Руной» же много пропустили, позволили сопернику вернуться в третьей четверти. В тот момент было тяжеловато, но главное, что все-таки выиграли. Закончили первый круг победой.

Андрей Зубков. Фото Дарья Митрофанова / БК «Автодор»

— После Суперкубка все назвали «Зенит» очевидным фаворитом Единой лиги, но начало регулярки вышло довольно слабым. Чем это можно объяснить?

— Думаю, что после Суперкубка мы сами в себя очень сильно поверили. Начали где-то недонастраиваться, где-то расслабляться. Но быстро поняли, что на нас-то настраиваются как на фаворитов, бьются за каждый сантиметр паркета. Необходимо было что-то менять, и постепенно мы нашли баланс. Надеюсь, что второй круг мы пройдем без четырех поражений.

— В Москве Тимофей Герасимов, пожалуй, сыграл первый матч на том уровне, который от него ждут. Ему тяжело адаптироваться в топ-клубе после «Енисея»? Другое давление?

— Правильно. Всегда тяжело, когда приходишь из небольшой команды в клуб, претендующий на титул. Надо было немного времени на адаптацию. Надеюсь, что от игры к игре Тимофей будет прибавлять. Верим в его талант.

— Боян Дублевич пока тоже далек от роли лидера, хотя опыта игры в больших командах у черногорского центрового предостаточно.

— Тяжело перестраиваться после стольких лет в испанском чемпионате. Новая команда, новый город, новая система. При этом Боян тоже прибавляет с каждым матчем. Здорово сыграл в концовке игры с «Пари НН». Дальше будет только лучше.

Второй круг регулярки будет тяжелым для всех

— В целом у Чави Паскуаля очень сложная система. Многие игроки не могут к ней приспособиться?

— Скажу так: тренер подписывает тех игроков, которых он знает и которые должны понимать его требования. Да, у него много комбинаций, иногда сложно все запомнить. Плюс по ходу сезона Чави старается многое добавлять в нашу тактику. Поэтому он и считается хорошим тренером. Сопернику всегда сложно понять, чего ждать от команд Паскуаля.

— Можно сказать, что вы нашли своего тренера?

— Безусловно. Четвертый год уже работаем вместе. Знаю, что должен делать на площадке, за ее пределами. Да, иногда хочется большего, но у всех свои роли. Поэтому не переживаю. У нас отличные отношения. Дай бог, в этом сезоне дойдем до той цели, которую себе наметили.

— Паскуаль часто обращается к вам как капитану команды?

— Бывает. Говорит, что надо кому-то помочь, подсказать, поговорить о роли на площадке. Все, что он просит, я стараюсь делать. Считаю, что справляюсь со своими обязанностями.

— Вы успели поиграть в Лиге, когда в ней выступали игроки уровня Теодосича, Де Коло, Рэндольфа, Дилейни, Пангоса... Сейчас уровень сильно упал?

— Если посмотреть на турнирную таблицу, то складывается полное ощущение, что конкуренция возросла. Сейчас очень сложно предугадать, кто в итоге окажется в топ-6, а кто заберет два оставшихся места в плей-офф из второй восьмерки. Фаворитам стало тяжелее. Чем это можно объяснить? Кажется, тогда было легче играть, потому что баскетболисты постоянно были в ритме. Матчи Лиги ВТБ чередовались с играми в Евролиге/Еврокубке. Сейчас же бывает две игры за три дня, а бывает недельный перерыв. На фоне этого тяжело постоянно держать себя в лучшей форме.

— Сможет ли кто-то в итоге навязать борьбу клубам топ-4?

— На мой взгляд, если команды из топ-4 будут играть на своем уровне, то всем остальным будет тяжело вклиниться в борьбу за медали. Если будем расслабляться, то многие команды могут занять эти места. Так что второй круг будет тяжелым для всех без исключения.

С новым весом ощущаю себя на 25 лет

— Скучаете по еврокубкам?

— Конечно. Бывает, смотришь Евролигу и начинаешь грустить. Это было круто. Постоянно находишься в разъездах, играешь против великих баскетболистов, решаешь задачи. Мотивация была запредельная. Честно, в прошлом сезоне было тяжело найти мотивацию. Сейчас с этим проблем нет. Понимаю, что каждая игра важна. Хочется вновь выступать в еврокубках, но что делать.

— Летом вам исполнилось 32 года. Чувствуете себя ветераном?

— Нет, особенно когда похудел. С новым весом ощущаю себя на 25. Надеюсь, что еще играть и играть. Конечно, это зависит от многих факторов и прежде всего здоровья.

Андрей Зубков. Фото Александр Павлов / БК «Зенит»

— За счет чего так сильно сбросили вес?

— Изменил свое питание. Стал внимательно следить за калориями. Все-таки уже возраст, в прошлом сезоне чувствовал себя тяжеловато.

— Следите за Алексеем Шведом в Китае?

— В прямом эфире смотреть его матчи не получается. Они играют рано, у нас тренировки в это время. Смотрю хайлайты. Рад, что у него все хорошо, все получается в новом чемпионате. Читал интервью Леши, где он говорит, что в Китае ему все нравится. Хотя не до конца в это верю. Мы были в Китае на ЧМ-2019, и тогда условия, особенно еда, оставляли желать лучшего.

— Вам было бы интересно поиграть в Поднебесной?

— Мне кажется, что там нужны легионеры, которые набирают много очков. Берут мяч и решают вопросы. Я не такой игрок, но если бы ко мне был интерес, то, вероятно, я бы попробовал что-то новое. Но для начала надо закончить этот сезон, а там уже поговорим. Сейчас все мысли о «Зените».