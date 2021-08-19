Звездный новичок армейцев ответил на вопросы болельщиков.

Алексей Швед стал гостем CSKAbasket Show, где ответил на вопросы фанатов. Выделяем ключевые моменты 45-минутной беседы.

О своей роли в ЦСКА

Несколько раз общался с Итудисом (главный тренер ЦСКА. — Прим. «СЭ»). У нас одни и те же цели, мы оба не любим проигрывать и думаем только о максимальном результате. Конечно, мы обсуждали и мое игровое время, и мою позицию на паркете. Не секрет, что я могу сыграть первого, второго и даже третьего номера. Для меня нет особой разницы, надеюсь приносить пользу на всех трех позициях. Очень рад вернуться в ЦСКА и жду начала сезона.

Об игровом номере

Первый раз играю под 91-м номером. Раньше выступал под 1, 23 и 88-м. Почему выбрал 91-й? Под ним играл Деннис Родман. Он мой кумир, так что долго не раздумывал.

О тренировках с отцом

Все травмы залечил. Вновь готовился к сезону с отцом (последние шесть-семь лет так делаю). Всегда начинаю работать примерно за месяц до первого сбора. Много тренируемся на улице: легкая атлетика, растяжка, упражнения с резинками. После этого переходим в зал. Там тренируем броски, передвижение в защите, броски на скорости...

О предыдущем этапе в ЦСКА

В тот момент в команде было много звезд. От каждого я что-то перенял. Долго жили на сборах в одной комнате с Дэвидом Вантерпулом, много общались о баскетболе. Папалукас учил, как раздавать передачи, видеть площадку. У Холдена учился, как действовать в защите.

Об НБА

У меня были прекрасные три сезона в НБА. В какие-то периоды играл много, в какие-то нет. Помню, что третий сезон заканчивал в «Нью-Йорке», там получал очень много игрового времени, кайфовал от баскетбола. Все домашние игры были в переполненном «Мэдисон-сквер-гарден». Это большое шоу. Мог бы остаться в НБА чуть подольше. Но я решил вернуться в Европу, быть на первых ролях. Спустя три сезона в «Химках» у меня вновь было много предложений из-за океана, но мне все нравилось в России.

Познакомился ли в США с кем-то из звезд, не связанных со спортом? Общался со Спайком Ли, когда играл в «Никс». Он приходил на все матчи, поддерживал команду.

О шести сезонах в «Химках»

Мы играли четыре сезона в Евролиге подряд. У нас была отличная атмосфера в раздевалке, всегда собирались сильные ребята, которые хотели выигрывать. Если не брать последний год, который был очень тяжелым, в том числе в психологическом плане, это был хороший период, отличное время. Там у меня осталось много друзей, с которыми по-прежнему поддерживаем связь. Многие рады, что я перешел в ЦСКА. Плюс у «Химок» очень классные болельщики, которые поддерживали нас вне зависимости от того, выигрывали мы или проигрывали.

О бронзе Олимпиады-2012

На Олимпиаде у меня были высокие умные партнеры — Кириленко, Хряпа, Моня. Они могли играть на любых позициях, забить самый сложный мяч, отбиться в защите, видели площадку. Плюс в команде было много молодых талантов. Благодаря Дэвиду Блатту мы играли очень слаженно. Он очень тонкий психолог. Знает, на кого можно надавить, а кого, наоборот, успокоить. Мы играли в командный баскетбол и без подсказок понимали друг друга.

О победном броске в матче за третье место с Аргентиной

Если говорить про лучший матч в карьере, то это игра за третье место с Аргентиной в Лондоне-2012. Олимпийские игры навсегда останутся в памяти. Сразу решил бросать трехочковый на последней минуте? В тайм-ауте Дэвид Блатт нарисовал комбинацию. Мы должны были сыграть немного по-другому, но я увидел, что разорвал дистанцию. Был уверен, что забью, и сделал это.

О Китае

Действительно, мне несколько раз поступали предложения из Китая. Пока, наверное, рано туда уезжать. Но в целом я бы мог переехать в Китай или Японию. Мне было бы интересно узнать новую культуры изнутри.

Об имидже

Подстригаться не планирую. Мне нравятся длинные волосы, пока буду ходить так.