«Взял 91-й номер из-за Родмана, он мой кумир». Швед — о переходе в ЦСКА и бронзе Олимпиады-2012
Алексей Швед стал гостем CSKAbasket Show, где ответил на вопросы фанатов. Выделяем ключевые моменты 45-минутной беседы.
О своей роли в ЦСКА
Несколько раз общался с Итудисом (главный тренер ЦСКА. — Прим. «СЭ»). У нас одни и те же цели, мы оба не любим проигрывать и думаем только о максимальном результате. Конечно, мы обсуждали и мое игровое время, и мою позицию на паркете. Не секрет, что я могу сыграть первого, второго и даже третьего номера. Для меня нет особой разницы, надеюсь приносить пользу на всех трех позициях. Очень рад вернуться в ЦСКА и жду начала сезона.
Об игровом номере
Первый раз играю под 91-м номером. Раньше выступал под 1, 23 и 88-м. Почему выбрал 91-й? Под ним играл Деннис Родман. Он мой кумир, так что долго не раздумывал.
О тренировках с отцом
Все травмы залечил. Вновь готовился к сезону с отцом (последние шесть-семь лет так делаю). Всегда начинаю работать примерно за месяц до первого сбора. Много тренируемся на улице: легкая атлетика, растяжка, упражнения с резинками. После этого переходим в зал. Там тренируем броски, передвижение в защите, броски на скорости...
О предыдущем этапе в ЦСКА
В тот момент в команде было много звезд. От каждого я что-то перенял. Долго жили на сборах в одной комнате с Дэвидом Вантерпулом, много общались о баскетболе. Папалукас учил, как раздавать передачи, видеть площадку. У Холдена учился, как действовать в защите.
Об НБА
У меня были прекрасные три сезона в НБА. В какие-то периоды играл много, в какие-то нет. Помню, что третий сезон заканчивал в «Нью-Йорке», там получал очень много игрового времени, кайфовал от баскетбола. Все домашние игры были в переполненном «Мэдисон-сквер-гарден». Это большое шоу. Мог бы остаться в НБА чуть подольше. Но я решил вернуться в Европу, быть на первых ролях. Спустя три сезона в «Химках» у меня вновь было много предложений из-за океана, но мне все нравилось в России.
Познакомился ли в США с кем-то из звезд, не связанных со спортом? Общался со Спайком Ли, когда играл в «Никс». Он приходил на все матчи, поддерживал команду.
О шести сезонах в «Химках»
Мы играли четыре сезона в Евролиге подряд. У нас была отличная атмосфера в раздевалке, всегда собирались сильные ребята, которые хотели выигрывать. Если не брать последний год, который был очень тяжелым, в том числе в психологическом плане, это был хороший период, отличное время. Там у меня осталось много друзей, с которыми по-прежнему поддерживаем связь. Многие рады, что я перешел в ЦСКА. Плюс у «Химок» очень классные болельщики, которые поддерживали нас вне зависимости от того, выигрывали мы или проигрывали.
О бронзе Олимпиады-2012
На Олимпиаде у меня были высокие умные партнеры — Кириленко, Хряпа, Моня. Они могли играть на любых позициях, забить самый сложный мяч, отбиться в защите, видели площадку. Плюс в команде было много молодых талантов. Благодаря Дэвиду Блатту мы играли очень слаженно. Он очень тонкий психолог. Знает, на кого можно надавить, а кого, наоборот, успокоить. Мы играли в командный баскетбол и без подсказок понимали друг друга.
О победном броске в матче за третье место с Аргентиной
Если говорить про лучший матч в карьере, то это игра за третье место с Аргентиной в Лондоне-2012. Олимпийские игры навсегда останутся в памяти. Сразу решил бросать трехочковый на последней минуте? В тайм-ауте Дэвид Блатт нарисовал комбинацию. Мы должны были сыграть немного по-другому, но я увидел, что разорвал дистанцию. Был уверен, что забью, и сделал это.
О Китае
Действительно, мне несколько раз поступали предложения из Китая. Пока, наверное, рано туда уезжать. Но в целом я бы мог переехать в Китай или Японию. Мне было бы интересно узнать новую культуры изнутри.
Об имидже
Подстригаться не планирую. Мне нравятся длинные волосы, пока буду ходить так.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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