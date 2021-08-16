«Переход Шведа не стоил нам существенных затрат. Изучаем варианты с еще одним подписанием»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин — о трансферной кампании, слухах вокруг полномочий Бертомеу и проблемах в комплектовании сборной.

На этой неделе баскетбольный ЦСКА выходит из отпуска: 18 августа игроки возвращаются в Москву, а на следующий день состоится первая тренировка. Впервые за долгие годы армейцы начнут подготовку к сезону неполным составом. Клуб изучает рынок НБА и не исключает еще одного громкого подписания. Об этом в большом интервью «СЭ» рассказал президент клуба Андрей Ватутин. Также функционер детально разобрал трансфер Алексея Шведа, объяснил переподписание Иффе Лундберга, характер травмы Джоэля Боломбоя, а также развеял слухи о сокращении полномочий президента Евролиги Жорди Бертомеу и назвал бюджет клуба на сезон-2021/22.

Следим за рынком НБА, не исключаю, что подписание еще будет

— Вы всегда говорили, что Швед — один из самых зрелищных европейских игроков. Его возвращение в ЦСКА — что это?

— Это шанс, которым нельзя не воспользоваться, шанс сделать игру ЦСКА сильнее. Шведа есть за что любить — он невероятно талантливый, яркий, лучший баскетболист страны последних лет, лучший бомбардир Евролиги. Посмотреть на него в составе команды, которая борется за все возможные титулы, невероятно интересно, именно это и является драйвом. Знаю, что на Алексея навешано множество ярлыков, и его переход уже разделил болельщиков на два лагеря. Есть ли сомнения в том, что столь яркий, индивидуально сильный баскетболист может стать частью игровой системы Итудиса, принять правила клуба? Ответ на этот вопрос дадут только жизнь и игра, а потому будущее представляется невероятно интересным. Мне, например, очень хочется увидеть пик-н-роллы Шведа с Милутиновым, посмотреть, что против них смогут придумать соперники.

Повторю, мы получили шанс сделать ЦСКА сильнее, а Алексей бросил вызов самому себе. Такой игрок — особенный для любой команды, и задача тренера — найти для него место, определить роль, встроить в систему. Верю, что у Итудиса это получится. Мы с тренером и самим игроком много говорили об этом, и Швед с первого момента проявил огромное желание вернуться и побеждать, стать органичной частью команды, убедил искренностью и уверенностью. Давно и очень хорошо лично знаю Алексея, поэтому уверен, что все задуманное получится. В ЦСКА его роль будет иной, иным будет игровое время, мы видим в нем баскетболиста, который не только в одиночку решает эпизоды, но и заигрывает партнеров по максимуму, работает на команду. Хотим, чтобы зрителям нравился баскетбол ЦСКА, чтобы они с удовольствием ходили на наши матчи, смотрели их по телевидению. И переход Шведа этому, безусловно, поспособствует.

— Пошел ли Алексей на какие-то уступки ради того, чтобы вновь оказаться в ЦСКА?

— Любой переговорный процесс подразумевает некий компромисс каждой из сторон. Думаю, неправильно выделять какие-то отдельные уступки со стороны игрока или клуба. Наверное, многие отметят, что после трех трехлетних контрактов Алексей подписал соглашение по схеме «1+1». Но, по мне, это рабочий, вполне объяснимый момент. Очень важную роль в переходе в ЦСКА сыграли давние партнеры спорта и баскетбола — компания USM-Holding и ее основатель Алишер Бурханович Усманов. Хочу поблагодарить его за понимание ситуации и поддержку общего решения.

— Понятно, что вписать Алексея в систему игры — это прерогатива Итудиса. А у вас, как у руководителя, появилось понимание, как коллектив отнесется к приходу еще одного звездного игрока? У Джеймса были проблемы в раздевалке.

— Ставить Шведа с Джеймсом на одну доску не совсем корректно. Каждый игрок — личность, все при этом разные по характерам. Насколько я знаю, Алексей в хороших отношениях с нашими ветеранами. В любом случае за атмосферу в раздевалке не волнуюсь. У нас отличный, сложившийся коллектив, множество опытных, авторитетных игроков. Команда состоялась, и новички, уверен, в нее органично впишутся.

— Удалось ли вам договориться с представителями Джеймса о расторжении контракта?

— Сейчас не хотелось бы публично обсуждать эту тему, будут новости — непременно их сообщим.

— С приходом Шведа трансферная кампания ЦСКА завершена?

— Мы можем заявить еще одного игрока на оба турнира. Вероятно, впервые за много лет начнем подготовку к сезону неполным составом. Смотрим, что происходит на рынке НБА, там сейчас большое движение, поэтому не исключаю, что подписание еще будет. Торопиться некуда, изучаем варианты.

Рассматриваем несколько проектов базирования клуба в одном месте

— Бюджет сезона-2021/22 останется на уровне прошлого сезона или повысится?

— Он останется примерно на том же уровне. Придется учесть, что мы тратили деньги авансом, когда укреплялись Лундбергом и Эриком (в феврале 2021 года). С другой стороны, решение по Джеймсу может нам помочь. Определенные дополнительные траты закладываем на переезд и необходимость проводить гораздо большее количество матчей в «Мегаспорте», где аренда стоит дороже.

— ЦСКА второй сезон живет в условиях сокращенного бюджета, но в оба межсезонья подписывает по несколько европейских звезд первой величины. В прошлом сезоне — Шенгелию и Милутинова, в этом — Шведа и Григониса. Как вам это удается? Получается, что победный бренд работает на ЦСКА?

— Бренд претендента на титулы работает на все «большие» клубы. С другой стороны, Марюса пока рано называть звездой первой величины — надеюсь, он заработает этот статус в форме ЦСКА. Алексей сам выражал огромное желание играть у нас, с большой радостью отнесся к возможности вернуться, и его переход не стоил нам существенных затрат.

— Еще одна важная новость межсезонья — переезд офиса и смена арены. Тяжело будет привыкнуть к тому, что офис будет находиться в одном месте, а тренировочная база в другом?

— Да, теперь нам приходится обживать несколько локаций. Благодарны моему другу Евгению Гинеру, который на «ВЭБ Арене» нашел достаточно места для аренды нашего офиса. Так что сотрудникам не пришлось менять привычные маршруты. Для баскетболистов рассматривали множество вариантов, тщательно взвешивали все «за» и «против». В качестве тренировочной базы для основной команды выбрали арену в Крылатском. Да, она находится не так близко, но ее инфраструктура при определенной адаптации к нашим требованиям подходит лучше всего. Мы уже занялись ремонтом раздевалок и тренажерного зала, рассчитываем перевезти туда команду в ближайшее время. Играть, как вы знаете, будем на «Мегаспорте», за исключением пары матчей Евролиги — против «Барселоны» и «Жальгириса», которые из-за наложений расписаний пройдут в «Крыле». «Терять» встречу с «Барсой», которая приносит клубу прибыль, конечно, обидно. С другой стороны, пока не знаем, какими ограничениями по зрителям будем руководствоваться. На самом деле это минимальное наложение, и здесь стоит поблагодарить Евролигу и Единую лигу ВТБ, КХЛ и хоккейный «Спартак», который также будет выступать в «Мегаспорте». С учетом огромного количества факторов составить расписание на этот раз было непросто, как и стопроцентно учесть наши пожелания.

Молодежный проект в полном составе перебирается в зал «Динамо» на улице Лавочкина. Кстати, наша молодежка расширена, под крылом клуба теперь будут выступать три команды — дубль, «Юниор» и ДЮБЛ. Важно отметить, что владелец и генеральный спонсор клуба не только нашел возможность выделить дополнительное финансирование под переезд, но и поддерживает нас в стремлении найти новый дом на длительный срок. Мы рассматриваем несколько проектов базирования клуба в одном месте. Руководство компании «Норильский никель» полностью погружено в наши проблемы, и комплексное решение однозначно будет найдено. Надеюсь, уже скоро.

— Арена в Крылатском находится далеко от метро. Организуете трансферы для болельщиков?

— Мы рассматриваем такую возможность. Первый из матчей — с «Барселоной» — запланирован на январь, времени еще много, а ограничения меняются калейдоскопически.

Смена тренера привела бы к дополнительной нагрузке на клуб

— Что скажете об управленческих изменениях в Евролиге? Существенное сокращение полномочий президента турнира Жорди Бертомеу как-то изменит систему принятия решений? Или все останется как прежде и это чисто технический момент?

— Во-первых, о сокращении полномочий говорили СМИ, а не участники встречи. Увы, цена печатного слова последние годы низка как никогда, всем интересны только слухи и сплетни. Главной задачей минувших заседаний было большее вовлечение акционеров турнира, то есть клубов, в управление. Мы получили доступ к бизнес-решениям, создали комиссию по финансовому контролю. По большому счету навесили на самих себя дополнительный кусок работы. Надеемся, это пойдет на пользу Евролиге стратегически. Что касается текущей деятельности организации, изменений не так много.

— Как думаете, «Зенит» в ближайшей перспективе может получить лицензию А? Или одного хорошего сезона недостаточно?

— «Зенит» обладает всем потенциалом, чтобы стать постоянным участником турнира. Есть надежный владелец, инфраструктура, возможность привлечения ресурсов большого футбольного клуба. Наконец, Санкт-Петербург — красивейший европейский город, второй по величине в России, удачно расположенный с точки зрения перелетов. Думаю, стратегически это отличный вариант для сохранения прописки. К тому же у команды есть потенциал для того, чтобы здорово провести и следующие сезоны.

— Очевидно, что клуб из Санкт-Петербурга — ваш главный конкурент в Лиге ВТБ. Что думаете о трансферной кампании сине-бело-голубых?

— На мой взгляд, «Зенит» сделал все возможное, чтобы команда по составу стала сильнее предыдущей. Они наверняка будут снова претендовать на высокие места в регулярке Лиги ВТБ и как минимум попадание в восьмерку Евролиги.

— Тяжело было удержать Иффе Лундберга? Проходила информация, что он думал о том, чтобы этим летом найти себе клуб в НБА.

— Это действительно так, хотя, на мой взгляд, после одного классного сезона делать такой большой шаг рановато. Иффе можно понять: играть в НБА — его мечта, которая усиливается возможностью стать первым датчанином в сильнейшей лиге мира. Мечта ведет его по жизни, заставляет работать над собой. Надеюсь, этот фактор поможет ЦСКА. Если же в какой-то момент ему поступит серьезное предложение из-за океана, мы его отпустим, и дело не только в контрактных опциях. Не хочется становиться на пути человека к его главной цели. Да и клуб останется в прибыли — финансовой.

— Самый дикий слух про ЦСКА в это межсезонье? Отъезд Хэкетта в «Партизан»?

— Часто дикими получаются не столько слухи, сколько их интерпретация. Пример: нам «прочат» Кевина Пантера. Через несколько дней он подписывает контракт с тем же «Партизаном». В прессе пишут: Пантер предпочел «Партизан» ЦСКА. Серьезно? Сколько игроков нам приписывали начиная с Нового года? Полагаю, называлось порядка 20 имен, по факту подтвердились только Григонис и Швед. Все остальное — фейки, вбросы агентов, игра на рынке. У нас физически нет возможности опровергать или комментировать каждый слух, но оттого, что мы его не опровергаем, он не становится правдой.

— Среди слухов были и сомнения в будущем Димитриса Итудиса...

— Согласитесь, основной критерий оценки работы тренера в больших клубах — результат. В этом плане к Димитрису претензий никаких. Команда постоянно на вершине, важно и то, что нынешний состав сформирован в результате большой совместной работы с Итудисом, с учетом его игровой концепции. Потому, во-первых, справедливо дать Димитрису еще два года контракта, чтобы полностью реализовать все идеи, во-вторых, сторонний специалист потратил бы огромное количество времени на перестройку системы. Допустим, мы решили бы все же «перезарядить» тренерский штаб, например, ради смены обстановки. Перемены ради перемен, назовем это так. Есть ли кандидатуры, которые гарантированно сильнее Итудиса? На мой взгляд, таких тренеров нет. К тому же это привело бы к дополнительной нагрузке на клуб, который сейчас занят решением огромного количества организационных проблем, связанных с аренами, переездом команд и офиса. Взять на себя дополнительный риск в таких условиях просто неумно.

В наших школах работают по старинке

— Знаю, что у вас были предложения по аренде Карданахишвили. Почему решили его не отпускать? На ваш взгляд, у него есть шансы получить игровое время в первой команде?

— Есть вопросы, которые не имеют однозначного решения, мы долго обсуждали это с тренером. Вариант с «Нижним Новгородом» был вполне реален, вот только очень сложно предугадать, что лучше для 19-летнего парня — играть в Лиге ВТБ или тренироваться в ЦСКА. Ему вряд ли «по умолчанию» досталось бы существенное игровое время в «Нижнем», а в суперлиге он и так имеет шанс поиграть — за ЦСКА-2. На настоящий момент мы не видим серьезного преимущества в аренде. Антон давно в нашей системе, мы возлагаем на него большие надежды, он уже в прошлом году активно работал с основой на предсезонном сборе. В этом сезоне рассчитываем, что Карданахишвили большую часть времени будет проводить именно с главной командой. Это хороший шанс и показать себя, и научиться чему-то у старших, известных игроков. Антон обладает настоящим бойцовским характером, будет интересно наблюдать за его работой в основе, попытками пробиться наверх.

— Удивились, когда в сборную позвали Антона, а не Александра Хоменко?

— На мой взгляд, Саша уже давно должен быть в обойме сборной страны — он как минимум не хуже многих защитников, которые получают вызовы. На этот раз, насколько мне известно, тренерский штаб поздно обратился к Хоменко — он уже успел улететь на отдых.

— Готовы отпустить Лопатина в аренду? Что с ним происходит в последнее время?

— Что происходит? Андрей женился, с чем его и поздравляю! В минувшем сезоне его выбил из седла перелом кисти руки, который случился сразу после очень успешного для Лопатина периода, который включил и дебют в национальной сборной. Надеемся, что к старту предсезонки он окончательно вернет форму и поможет команде. Тренерский штаб на него рассчитывает и никуда отпускать не собирается.

— Выкуп контрактов Коновалова и Походяева — это звоночек, что агенты могут диктовать условия и переманивать талантливых игроков?

— Вообще я очень рад тому, как работает наш молодежный проект. У нас выросло большое количество талантливых ребят, из младших команд стучатся еще более молодые игроки. Мы не собираемся быть собакой на сене, ставить препоны игрокам, которые хотят развиваться. В конце концов, основная команда ЦСКА — не резиновая. Мы следим за всеми выпускниками нашего проекта, рады успехам Астапковича, Комолова, Ганькевича, Гудумака, многих других. Дорога назад ни для кого не закрыта, нужно только доказать, что дорос до самого высокого уровня. Потому не вижу никакого диктата агентов. У нас нормальные рабочие отношения.

— У вас есть понимание, как дать возможность молодым игрокам развиваться в России? Всего восемь русских клубов в Единой лиге — это проблема? Как-то можно повысить престиж суперлиги?

— Эти восемь клубов делают немалую работу. Хочу, кстати, поддержать Сергея Иванова — его слова после совета лиги были вырваны из контекста и неправильно истолкованы. Когда Сергей Борисович говорил, что воспитание игроков не входит в компетенцию лиги, он, очевидно, говорил не о текущей деятельности клубов, поскольку сразу после этого отметил работу клубов Единой лиги именно над развитием игроков. К сожалению, в интернет-интерпретациях это потерялось. У нас, «Зенита», «Локомотива» действуют практически полноценные академии по подготовке резерва, очень многое делают другие команды. Клубы лиги увеличивают количество команд за счет заявки дублей в суперлигу. Наверное, в Единой лиге хотелось бы видеть больше российских участников. Через год очень ждем в турнире «Самару», которая мудро предпочла довести до ума собственный зал, а уже потом подниматься в классе. Обычно, увы, случается наоборот. Надеемся, что подтянутся другие команды. В Москве стремительно развиваются проекты МБА и «Руны». В то же время у нас молодые игроки часто ищут возможности остаться в России, и это я отношу на счет недостаточного образования, обычного и баскетбольного. К сожалению, даже в ведущих спортивных школах часто работают по старинке, пока остальной мир идет вперед семимильными шагами. Что касается престижа суперлиги — это вопрос точно не ко мне. Над этим нужно целенаправленно работать организаторам.

— Что за травма у Боломбоя? Тренер говорил, что ничего серьезного, но сначала он пропустил заключительную треть прошлого сезона, а потом и олимпийскую квалификацию.

— Казалось, что у Джоэла банальное повреждение связок голеностопного сустава, но восстановление после него получается неожиданно сложным и болезненным для игрока. Мы ждем Боломбоя на предсезонном сборе и будем продолжать наблюдение и, если потребуется, лечение. Не уверен, что Джоэл будет готов играть уже в стартовых матчах.

Пускать комплектование сборной на самотек неправильно

— Что скажете про выступление нашей сборной в Сплите? Это локальная неудача или показатель того, что в нашем баскетбольном хозяйстве проблемы?

— Это очень глобальный вопрос. Наверное, при нынешнем состоянии российского баскетбола, при сложившемся на тот момент наборе игроков сборной об участии в Олимпиаде можно было только мечтать. К сожалению, наша система пока не выдает ни вундеркиндов вроде Кириленко, Хряпы или Шведа, ни даже стабильного качественного пополнения клубами Единой лиги ВТБ. Хотя как минимум относительно последнего я все же настроен оптимистично.

— Вам не кажется, что пора вновь вводить силовые меры (вплоть до дисквалификации), как при Сергее Чернове, чтобы все лучшие приезжали в сборную?

— Однозначно нет. Никого не надо загонять в сборную палками, но и пускать комплектование национальной команды на самотек неправильно. Думаю, большой резерв заложен в налаживании коммуникации с лидерами и всеми игроками сборной. Здесь у РФБ существенное пространство для маневра.

— У вас никогда не было желания самому возглавить РФБ?

— Сейчас об этом не может быть речи. У РФБ отличный руководитель и дружная команда менеджеров, люди занимаются своим делом. Две олимпийские медали в 3х3 не могут быть случайностью, это показатель системной работы, и я особо хочу отметить роль Андрея Кириленко и РФБ в этом успехе. С первых дней во главе федерации Андрей уделял особое внимание баскетболу 3х3, и сегодняшний успех — несомненная его заслуга. Это однозначно приведет мальчишек и девчонок в баскетбольные секции, и сейчас совершенно не важно, пойдут они в большой баскетбол или уличный. Да, обе «большие» команды не пробились в Токио, но это обусловлено объективными причинами, и я уверен, что РФБ сделает верные выводы.