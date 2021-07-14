Лучший русский игрок переходит в лучший российский клуб. Впишется ли Швед в систему Итудиса в ЦСКА?

Сравнения с Майком Джеймсом неминуемы.

Возвращение Алексея Шведа в ЦСКА — вопрос практически решенный. В ближайшие дни все заинтересованные стороны должны уладить последние детали: окончательно договориться с «Химками» о прекращении сотрудничества, а вслед за этим подписать контракт с армейским клубом.

Стоит отметить пару важных деталей. Во-первых, в это межсезонье Швед вел переговоры только с ЦСКА. Китайские клубы проявляли интерес к российскому защитнику прошлым летом. Из-за последних нововведений в чемпионате CBA — ограничение зарплат до 7 миллионов долларов на всех легионеров — местным клубам все тяжелее и тяжелее подписывать европейских и американских звезд. В Европе про условия Шведа узнавали представители «Локомотива-Кубани» и «Басконии», но он сразу дал понять, что приоритетом для него является ЦСКА. 32-летний уроженец Белгорода был готов рассматривать другие варианты только в том случае, если диалог с московским клубом зайдет в тупик. Во-вторых, Швед с пониманием отнесся к финансовым проблемам «Химок». Гарантированный контракт защитника с подмосковным клубом рассчитан до конца сезона-2022/23. Стороны должны договориться о взаимовыгодном выходе из соглашения.

Алексей Швед и Никита Курбанов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Карт-бланш в быстрых прорывах и в изоляциях

Кажется, что это идеальный трансфер. Лучший российский игрок последнего десятилетия возвращается в лучший клуб страны. Но сможет ли Швед безболезненно встроиться в систему игры Димитриса Итудиса? Смирится ли защитник с тем, что у него больше не будет полной свободы действий в нападении? Все-таки в компании с Хэкеттом, Лундбергом или Григонисом Швед не будет иметь право обижаться на то, что ему не всегда дают мяч. Россиянину придется выйти из так называемой зоны комфорта, которая была создана для него все эти годы в «Химках». В подмосковном клубе никто не скрывал, что команда строится вокруг Шведа.

— У Алексея не будет никаких проблем, чтобы влиться в коллектив Итудиса, — подчеркнул «СЭ» экс-тренер ЦСКА Дмитрий Шакулин, работавший со Шведом в сборной и армейском клубе. — Он работал с Этторе Мессиной, у которого тоже были очень четкие требования как по командной защите, так и по командной игре в целом. Плюс он станет полноценной заменой Майку Джеймсу. Для этой роли его и берут. У Шведа будет карт-бланш в быстрых прорывах и в изоляциях. В обоих компонентах он как рыба в воде. Понятно, что при таком количестве сильных исполнителей у него будет не 38 минут игрового времени, а 24-26. Это как раз и позволит ему хорошо защищаться. Это миф, что он не умеет играть в защите. Просто одно дело — совершать по 30 бросков за матч плюс тратить усилия, чтобы довести мяч до трехочковой линии. Конечно, в такой ситуации сил на оборону уже не остается. На Олимпиаде-2012 Швед практически идеально играл в защите. Особенно в матче с Аргентиной за третье место. Когда была правильная организация игры, а вокруг были топовые партнеры — Хряпа, Кириленко, Каун, Понкрашов...

Алексей Швед. Фото Getty Images

Претензии на лидерство

По мнению Дмитрия Шакулина, самое главное, чтобы игроку хватило здоровья выдержать такое количество игр, сопряженных со множеством перелетов. Все-таки Шведу уже 32 года, и в последнее время его начали беспокоить хронические повреждения — голеностопа, спины. Еще один важный вопрос: осталась ли у Алексея мотивация, чтобы биться за игровые минуты?

— ЦСКА — это команда, которая всегда борется за титулы, поэтому заканчивать карьеру в таком клубе — большая честь для любого игрока, — отметил «СЭ» экс-тренер сборной России Борис Соколовский. — Швед не исключение. У Алексея есть бронза Олимпиады-2012, с ЦСКА он побеждал в Евролиге, но ту победу нельзя назвать полноценной. Тогда он практически не играл. А в сезоне-2011/12 Швед был уже основным игроком, но они потерпели обиднейшее поражение в финале от «Олимпиакоса» в Стамбуле. Так что мотивация выигрывать титулы у него по-прежнему есть. Он точно не будет «пассажиром». Плюс он очень адаптивный игрок и человек. Алексей умеет найти выход из конфликта, заряжен на позитив. Думаю, он найдет общий язык с Итудисом. Если Джеймс уперся рогом, поссорился с партнерами, то Швед очень тонко чувствует командную химию и ситуацию в раздевалке. Он станет полноценным участником всех событий, даже с претензией на лидерство. Но его лидерство не будет таким разрушающим для команды, как оно было при Джеймсе.

В системе ЦСКА Швед провел семь лет (дважды уходил в аренду в «Химки» и «Динамо»), там познакомился со своей будущей женой Анастасией, которая в то время была в группе поддержки армейского клуба. Из столичного коллектива Швед уехал и в НБА, где провел три сезона.