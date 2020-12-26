Кэнан выиграл снайперскую дуэль у Джеймса. УНИКС проиграл ЦСКА

Американский разыгрывающий казанцев обновляет новый рекорд результативности, но эти старания не привели даже к напряженной концовке.

Единая лига ВТБ. Регулярный сезон

УНИКС — ЦСКА — 76:83 (17:18, 24:22, 16:18, 19:25)

УНИКС: Кэнан (36), Уолтерс (17), Холланд (7)

ЦСКА: Джеймс (22), Шенгелия (18+12), Хиллиард (16)

Судьи: Ааре Халлико (Эстония), Семен Овинов, Илья Путенко (оба — Россия).

26 декабря. Казань. «Баскет-холл». 3123 зрителя

ЦСКА выиграл свой четвертый матч подряд в Единой лиге ВТБ, на выезде одолев УНИКС. Победная серия армейцев во всех турнирах достигла уже 13 матчей. Для хозяев же этот матч запомнится только блестящей игрой Айзейя Кэнана, настрелявшего 36 очков (!) за 35,5 минут, проведенных на паркете. Армейцы показали более командный баскетбол, а одним из главных икс-факторов их гостевого успеха стал выход на площадку Александра Хоменко. 21-летний российский разыгрывающий совершил множество полезных действий, став одним из героев встречи.

Старые знакомые

УНИКС выиграл у ЦСКА три матча подряд в Единой лиге ВТБ. Причем в декабре 2019-го это была уверенная домашняя победа (94:86). Героями той встречи стали Эррик Макколлум (30 очков), Рэймар Морган (26 очков + 5 подборов) и Джамар Смит (14 очков + 5 передач). Из этой американской троицы в Казани остался только Смит. Летом команда обновила состав, и главный новичок лета-2020 Айзейя Кэнан уже начал оправдывать возложенные на него надежды. Экс-игрок «Филадельфии» и «Финикса» стал героем встречи с «Химкам» (21 очко + 6 передач), а затем настрелял 33 очка в кольцо «Цмоки-Минска». Казанцы проигрывали «-16», но во многом за счет действий американского разыгрывающего вырвали победу, закрепившись в зоне плей-офф Лиги ВТБ.

Дуэль Кэнана и Майка Джеймса должна была стать настоящим украшением матча недели. Дело не только в высокой результативности обоих малышей в этом сезоне, но и их личная история. Три года назад они пересекли в «Финиксе» и на протяжении недели сражались за одно место в ростере. В итоге боссы «Санс» сделали выбор в пользу Айзейя, а Майк отправился в «Новый Орлеан». Но не закрепившись и там, решил вернуться в Европу. Тут Джеймс — элитный снайпер, который уверенно ведет ЦСКА к лидерству в обоих турнирах.

Перед выездом в Казань ЦСКА выиграл 12 матчей подряд в Лиге ВТБ и Евролиги, а Джеймс показывал фантастическую статистику (чего только стоит 36+10+9 в игре с «Химками»). Но продлить эту приятную серию было очень нелегко. Во-первых, УНИКС еще не проигрывал в этом сезоне в Казани, во-вторых, в столицу Татарстана из-за травм не полетели два важных игрока армейцев — Уилл Клайберн и Джоэль Боломбой. Без них гости в первую очередь потеряли в защите: Боломбой — лидер команды по блок-шотам, Клайберн — по перехватам.

Хозяева продолжают выступать без своего капитана Смита (травма паха), зато все остальные, включая еще одного игрока с заокеанским прошлым Окаро Уайта, вернулись в строй и с первых минут были готовы дать бой действующему чемпиону.

Кэнан обошел Астапковича, УНИКС провалил четвертую четверть

Уже после четырех минут игры во второй четверти обе команды израсходовали лимит командных фолов. Контакт был очень плотным, но Кэнану даже при такой опеке удалось показать весь свой талант — 17 очков за первые 20 минут. Джеймс ответил оппоненту только 13 очками, но ЦСКА тем и силен, что если игра не пошла у одного лидера, то инициативу возьмет себя кто-то другой. В этот раз таким баскетболистом стал Торнике Шенгелия. Тяжелый форвард гостей очень уверенно чувствовал себя под кольцом УНИКСа, набрав 14 очков. Долгое время команды не могли оторваться друг от друга. Два трехочковых Кэнана, кажется, позволили хозяевам получить преимущество, но концовка осталась за гостями (41:40).

Третья четверть началась с рывка армейцев (7:0), но после тайм-аута Прифтиса Кэнан вновь набрал девять очков своей команды подряд. Затем со средней дистанции попал Нэйт Уолтерс, который буквально через пару секунд перехватил передачу Даниэля Хэккета и забил легкий лэй-ап из-под кольца (54:49). Уже Итудису пришлось брать экстренный тайм-аут, но армейцы не смогли быстро прийти в себя. Йоханнес Фойгтманн не забил два штрафных, Шенгелия допустил потерю, а трехочковые никак не залетали в кольцо (всего 27%). Правда, казанцы не смогли воспользоваться этими шансами. Во многом этому способствовала классная игра молодого разыгрывающего ЦСКА Александра Хоменко. Уроженец Белгорода на все 100% оправдал свое присутствие на площадке, отлично отыграв в защите и забив красивый мяч после контакта с Кэнаном.

В начале четвертой четверти Хоменко вновь забил в силовом стиле, а затем и вынудил Аайта на фол в нападении. Преимущество ЦСКА росло, но на этом неприятности подопечных Прифтиса не закончились. За семь минут до конца из-за перебора фолов команда лишилась двух ключевых форвардом — Брауна и Уайта. Это обстоятельство позволило армейцам получить преимущество под кольцом. Они целенаправленно грузили мяч на своего центрового Милутинова, который выписал своим оппонентам три эффектных данка.

УНИКС оставался в игре за счет Уолтерса. Экс-игрок «Маккаби» забил пару сложных бросков, но в конце свое веское слово сказал Джеймс. Трехочковый почти с середины площадки, фирменный проход в правую сторону. ЦСКА впервые получил двухзначное преимущество (79:69), а УНИКС не нашел сил на достойный ответ. И это несмотря на феноменальную статистику Кэнана. За четыре минуты до конца встречи американец набрал 36 очков — рекорд сезона (по 34 очка набирали Антон Астапкович и Алан Уильямс). Казанцы терпят первое домашнее поражение и рискуют в ближайшее время потерять место в топ-8. ЦСКА же вплотную приблизился к лидирующему «Зениту».