Джеймс вновь в центре скандала. В «Монако» решили уволить тренера, который не нашел общего языка с американцем

ЦСКА правильно поступил, расставшись с Майком.

В текущем сезоне Евролиги произошла третья тренерская отставка — Звездана Митровича во главе «Монако» сменил Саша Обрадович. Казалось бы, причина увольнения 51-летнего черногорца лежит на поверхности: у монегасков пять поражений подряд в Евролиге, неудача в последнем матче чемпионата Франции со «Страсбуром». Но все не так просто. Тренер, золотыми буквами вписавший свое имя в историю «Монако», наверняка бы получил шанс на исправление ситуации... Если бы не вступил в конфликт с Майком Джеймсом. Экс-разыгрывающий ЦСКА два раза демонстративно уходил со скамейки запасных во время матчей Евролиги. Оставлять Митровича и Джеймса в одной команде было нецелесообразно.

Взялся за старое

Митрович — важный человек в клубе украинского бизнесмена Сергея Дядечко. Суммарно он тренировал «Монако» шесть лет. Вывел клуб в высший дивизион чемпионата Франции, а в прошлом сезоне выиграл с командой Еврокубок. Это позволило монегаскам дебютировать в Евролиге. Под выступление в самом престижном турнире Старого Света Дядечко сделал серьезные приобретения. Подписал Лео Вестерманна, Донатаса Мотеюнаса, Уилла Томаса, Данило Анджушича, Брока Мотума. И всю эту компанию украсил Майк Джеймс.

Без бывшего лидера армейцев коллектив Митровича выглядел интересно, но с явным потолком. Примерно 10-14-е места. Фактор американского разыгрывающего изменил статус «Монако». Кто бы что ни говорил, Джеймс объективно входит в топ-5 сильнейших игроков в европейском баскетболе. Евролигу с ним не выиграть, но затащить среднюю команду в плей-офф — вполне.

Плюс, казалось, Майку явно есть что доказывать. ЦСКА, Димитрису Итудису, Этторе Мессине и многочисленным критикам, которые радовались тому факту, что он не смог закрепиться в НБА. Правда, все понимали: многое будет зависеть от поведения Джеймса. Если он вновь будет валять дурака и ссориться с тренером (и партнерами по команде), то этот важный сезон для «Монако» может стать провальным.

Увы, но все пошло именно по плохому сценарию. Американец выдал несколько суперматчей, в том числе с ЦСКА (10 очков, 8 передач, 5 перехватов), но когда у команды начался игровой кризис, то Майк вновь стал чудить. В середине ноября в игре с «Анадолу» Майк поговорил с Митровичем и отправился отдыхать, не дождавшись окончания матча.

На прошлой неделе ситуация повторилась. Джеймс отыграл всего 2,5 минуты с «Миланом», но после замены вступил в словесный конфликт с наставником и его помощниками. А затем вновь отправился в раздевалку.

Mike James was visibly frustrated with coach Zvezdan Mitrovic after getting subbed off the game vs. Olimpia Milan.



James came in from the bench and played a total of 2:42 before returning to the locker rooms. pic.twitter.com/CdKC7m0TkW — Dionysis Aravantinos (@AravantinosDA) December 11, 2021

В ЦСКА в прошлом году американец был трижды отстранен от работы с основой, а в игре с УНИКСом также решил уйти с паркета во время игры. Похоже, единственный тренер Европы, который смог найти подход к Джеймсу, — это нынешний наставник «Зенита» Хавьер Паскуаль. По крайней мере в «Панатинаикосе» у Майка не было срывов.

«Монако» поторопился с отставкой Митровича

— Я хорошо знаком со Звезданом Митровичем, — рассказал «СЭ» экс-наставник сборной России, а ныне председатель тренерского совета БК «Самара» Борис Соколовский. — Плюс я работал в Донецке, откуда владелец клуба Сергей Дядечко, поэтому внимательно наблюдал за становлением проекта «Монако». Они выбирались в элиту из самых низов. И мне кажется, что успех клуба сложился благодаря треугольнику жесткости. Владелец и президент Дядечко, генеральный менеджер Алексий Ефимов и тренер Митрович. Сейчас важное звено выпало. Да, Саша Обрадович — сильный тренер, но мне кажется, что увольнение Митровича было поспешным. Клуб может потерять этот сезон.

AS Monaco decided to part ways with head coach Zvezdan Mitrovic pic.twitter.com/4jB9FI5zQk — Luca D'Alessandro (@LucaDa18) December 13, 2021

— Верите, что основная причина увольнения — конфликт с Джеймсом?

— Практически уверен в этом. Подчеркну, что Майк — очень сильный игрок. Когда он в хорошей форме и в настроении, то остановить его практически невозможно. Но его характер... В прошлом сезоне президент ЦСКА Андрей Ватутин встал на сторону тренера и отказался от Джеймса. И судя по тому, как ЦСКА набирает ход, обыграв «Панатинаикос» и «Жальгирис» на выезде, говорит о правильности этого решения. Сейчас у армейцев забивают все. Кто-то больше, кто-то меньше, но команда демонстрирует командный баскетбол. В «Монако» решили поступить иначе и сделали выбор в пользу игрока. Сможет ли Саша Обрадович выстроить рабочие отношения с Майком — посмотрим.

— Конфликт Митровича и Джеймса был предсказуем?

— Могу сказать, что Митрович не такой человек, который позволит игроку садиться себе на шею. При этом он никогда не повышает голоса на своих подопечных, умеет убеждать, вселять в баскетболистов уверенность. Он легко находит контакт даже с самыми сложными личностями. Честно, думал, что Джеймс оценит это. Но нет.

— «Монако» можно вычеркнуть из борьбы за зону плей-офф?