По мнению Артема, лидер Единой лиги ВТБ еще не вышел на пик формы.

Казанский УНИКС продолжает удивлять. Команда, в которую перед стартом сезона мало кто верил и над планами которой попасть в «Финал четырех» Евролиги откровенно иронизировали, сейчас уверенно занимает первое место в Единой лиге ВТБ, а также в зоне плей-офф Евролиги. Одним из авторов успеха этого коллектива смело можно назвать российского центрового Артема Клименко. При этом Клименко уверен, что лучшие матчи у УНИКСа еще впереди, так как сейчас команда еще не до конца адаптировалась как друг к другу, так и к тренеру Велимиру Перасовичу, возглавившему казанский клуб в это межсезонье. Об этом Артем рассказал в интервью «СЭ».

Должны выйти на игровой пик к февралю-марту

— УНИКС сейчас разогнался и показывает баскетбол на уровне ведущих команд Европы. За счет чего команде удалось набрать такой ход?

— Правильный настрой, подготовка к матчам. Команда притирается, прошло немного времени, и мы уже стали лучше понимать друг друга, видеть в себе сильные и слабые стороны разных игроков. И за счет этого увереннее полагаться друг на друга, действовать грамотно тактически.

— Нельзя не отметить, что сейчас у УНИКСа по российским меркам очень сильный коллектив и в команде серьезная конкуренция за место в составе. Вас это только мотивирует показывать лучший баскетбол?

— Я всегда мотивирован и хочу работать над собой, вне зависимости от других факторов. Перед нами стоит задача тренироваться и показывать результат — это самая главная мотивация.

— Насколько хорошо вы сейчас понимаете идеи нового главного тренера Велимира Перасовича? Период адаптации к нему прошел?

— Нужно еще немного времени, мы не можем полностью раскрыться всего за три игровых месяца. Посмотрим, что будет после Нового года. Ближе к февралю-марту мы должны выйти на свой игровой пик.

— Получается, сейчас период притирки друг к другу еще идет, верно?

— Серьезные команды с большим именем обычно оставляют в межсезонье костяк основы, большую часть игроков в коллективе на следующий сезон. У нас же летом поменялось процентов 70 от состава команды, поэтому, естественно, нужно время на то, чтобы понять, как нам лучше действовать. Тем не менее результат мы показываем и сейчас.

— Хорошо общаетесь с новичками клуба? Подружились уже с кем-то?

— Я со всеми хорошо общаюсь в команде, у нас дружная обстановка в коллективе. И на площадке, и за ее пределами.

— И с легионерами, и с россиянами в команде диалог идет одинаково легко?

— У нас нет никаких разделений в команде на локальные группы, мы так никого не делим. Все общаемся плюс-минус одинаково хорошо.

«Маккаби» повезло с болельщиками — они как шестой полевой

— В игре Единой лиги ВТБ против «Цмоки-Минск» вы стали лучшим игроком команды по мнению болельщиков. Насколько для вас важно признание зрителей?

— Я уже забыл эту игру, так что вопрос не актуальный. Главное — мы победили, команда выиграла. Сейчас смотрим вперед, на следующие игры. Нам нужно побеждать, чтобы сохранить первое место в Единой лиге ВТБ и продолжить свою победную серию.

— То есть для команды важно одинаково успешно играть как в Лиге ВТБ, так и в Евролиге?

— Как и для любой команды. Во всех чемпионатах, во всех турнирах, где мы играем, задачи ставим максимальные. Хотим играть результативно и выигрывать каждую игру. В Лиге ВТБ мы пока играем очень качественно, в то же время и в Евролиге находимся в зоне плей-офф. А значит, на данный момент выполняем поставленную задачу на сезон.

— Вас хвалит и пресса, в одной из казанских газет даже встречалась петиция с требованием чаще выпускать вас на паркет. Приятно видеть такую реакцию на игру от журналистов?

— Я не читаю прессу, поэтому без понятия, кто и что говорит. Надеюсь, делаю все правильно и заслуживаю подобных отзывов от журналистов. Доказываю игрой.

— Какие у вас остались впечатления от поездки в Тель-Авив на матч против «Маккаби»? По телекартинке, болельщики творили нечто невероятное на трибунах...

— Замечательная атмосфера... для домашней команды. «Маккаби» повезло с такими болельщиками, они молодцы. Для приезжего коллектива не очень приятно играть в такой обстановке, все шумят, кричат... Но в целом было интересно. Очень хотелось бы на домашних матчах УНИКСа видеть то же самое. Поэтому еще раз зову болельщиков на трибуны «Баскет-Холла».

— То есть болельщики стали для «Маккаби» шестым полевым игроком?

— Для соперника — да, они им сильно помогали. Мы же порой отвлекались, мешал этот шум... Но в целом результат показал, что мы все равно сильнее. Несмотря даже на такие трудности.

— Наверняка победа в такой обстановке даже приятнее, я прав?

— Нет, мне приятнее побеждать при своих болельщиках. Но задача стоит выигрывать каждую игру, и на выезде победа не менее значима. Календарь будет плотный, сложный, нужно держать себя в тонусе. Но мы знали, на что идем, сезон в Евролиге простым быть не может по определению.