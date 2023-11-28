Зубков объяснил, почему «Зенит» слабо выглядел на старте регулярки

Капитан «Зенита» Андрей Зубков в интервью «СЭ» подвел итоги первого круга регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

— «Зенит» одержал пятую победу подряд. Команда нашла баланс в отсутствие пяти травмированных игроков?

— Действительно, мы столкнулись с целой серией травм важных игроков состава. Сейчас ждем восстановления ребят. Надеюсь, что уже в следующей игре в Екатеринбурге кто-то из них вернется в строй и наш баланс будет еще лучше.

— Победу над «Руной» можно назвать одной из лучших игр в исполнении команды в этой регулярке?

— Я бы так не сказал. По тактике и настрою хорошие игры были с «Пармой» и «Автодором». Тогда мы четко выполнили план тренера и спокойно довели дело до победы. С «Руной» же много пропустили, позволили сопернику вернуться в третьей четверти. В тот момент было тяжеловато, но главное, что все-таки выиграли. Закончили первый круг победой.

— После Суперкубка все назвали «Зенит» очевидным фаворитом Единой лиги, но начало регулярки вышло довольно слабым. Чем это можно объяснить?

— Думаю, что после Суперкубка мы сами в себя очень сильно поверили. Начали где-то недонастраиваться, где-то расслабляться. Но быстро поняли, что на нас-то настраиваются как на фаворитов, бьются за каждый сантиметр паркета. Необходимо было что-то менять, и постепенно мы нашли баланс. Надеюсь, что второй круг мы пройдем без четырех поражений.

Сине-бело-голубые уступили «Уралмашу», ЦСКА, «Локомотиву-Кубань» и УНИКСу. В активе команда девять побед.