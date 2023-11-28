Капитан «Зенита» рассказал о причинах возросшей конкуренции в Лиге ВТБ

Форвард «Зенита» Андрей Зубков в интервью «СЭ» отметил, что второй круг регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ будет сложным для всех клубов.

— Вы успели поиграть в Лиге, когда в ней выступали игроки уровня Теодосича, Де Коло, Рэндольфа, Дилейни, Пангоса... Сейчас уровень сильно упал?

— Если посмотреть на турнирную таблицу, то складывается полное ощущение, что конкуренция возросла. Сейчас очень сложно предугадать, кто в итоге окажется в топ-6, а кто заберет два оставшихся места в плей-офф из второй восьмерки. Фаворитам стало тяжелее. Чем это можно объяснить? Кажется, тогда было легче играть, потому что баскетболисты постоянно были в ритме. Матчи Лиги ВТБ чередовались с играми в Евролиге/Еврокубке. Сейчас же бывает две игры за три дня, а бывает недельный перерыв. На фоне этого тяжело постоянно держать себя в лучшей форме.

— Сможет ли кто-то в итоге навязать борьбу клубам топ-4?

— На мой взгляд, если команды из топ-4 будут играть на своем уровне, то всем остальным будет тяжело вклиниться в борьбу за медали. Если будем расслабляться, то многие команды могут занять эти места. Так что второй круг будет тяжелым для всех без исключения.

После 12 игр чемпионата «Зенит» идет на третьем месте в турнирной таблице. Победная серия команды составляет пять матчей.