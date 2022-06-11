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Сегодня, 22:55

«Зенит» требует компенсацию в 3 миллиона евро за возможный разрыв контракта с главным тренером

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хавьер Паскуаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Зенит» готов отпустить главного тренера Хавьера Паскуаля в другой клуб. Но только на условиях значительной компенсации, утверждает One.

Руководство российского клуба установила цену за выкуп соглашения Паскуаля в 3 миллиона евро.

Контракт тренера с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2023/24. В прошедшем сезоне испанец принес петербургской команде первый в истории титул чемпиона Лиги ВТБ.

Ранее сообщалось, что Паскуаля хочет пригласить «Маккаби» из Тель-Авива.

БК Зенит
Хавьер Паскуаль
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