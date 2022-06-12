Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:05

Президент УНИКСа: «Не можем начать формировать состав, не определившись с тренером, ждем решения Перасовича»

Президент УНИКСа Богачев рассказал, останется ли Перасович на посту главного тренера
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент УНИКСа Евгений Богачев рассказал, останется ли Велимир Перасович на посту главного тренера в следующем сезоне.

«Мне бы хотелось, чтобы Перасович продолжил работу. С хорватским специалистом был заключен контракт по схеме 1+1, предусматривающий опцию продления. Мы сделали Велимиру предложение и ждем его ответа, который он обещал дать в ближайшее время.

Конечно, у нас есть и другие кандидаты на пост наставника, но постоянство — одна из моих главных ценностей. Надеюсь, Перасович примет правильное решение. Мы не можем начать формировать состав, не определившись с главным тренером. Так что ожидаем решения Перасовича», — приводит слова Богачева сайт клуба.

Ранее сообщалось, что Перасович может в следующем сезоне возглавить «Маккаби» из Тель-Авива.

Напомним, под его руководством УНИКС сумел занять третье место в Единой лиге ВТБ нынешнего сезона. В противостоянии за бронзовые медали казанский клуб одолел краснодарский «Локомотив-Кубань» (3-1 в серии).

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=evgeniy-bogachev-ostavit-by-vsekh-vo-glave-s-perasovichem--nam-ne-budet-ravnykh-v-rossii
БК УНИКС
Велимир Перасович
Евгений Богачев
0
Читайте также
Российских дзюдоистов пустили на международные соревнования: это большой прецедент
Иржи Прохазка — новый чемпион полутяжей в UFC. Но все может испортить Магомед Анкалаев
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» требует компенсацию в 3 миллиона евро за возможный разрыв контракта с главным тренером
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости