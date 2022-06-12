Президент УНИКСа: «Не можем начать формировать состав, не определившись с тренером, ждем решения Перасовича»

Президент УНИКСа Евгений Богачев рассказал, останется ли Велимир Перасович на посту главного тренера в следующем сезоне.

«Мне бы хотелось, чтобы Перасович продолжил работу. С хорватским специалистом был заключен контракт по схеме 1+1, предусматривающий опцию продления. Мы сделали Велимиру предложение и ждем его ответа, который он обещал дать в ближайшее время.

Конечно, у нас есть и другие кандидаты на пост наставника, но постоянство — одна из моих главных ценностей. Надеюсь, Перасович примет правильное решение. Мы не можем начать формировать состав, не определившись с главным тренером. Так что ожидаем решения Перасовича», — приводит слова Богачева сайт клуба.

Ранее сообщалось, что Перасович может в следующем сезоне возглавить «Маккаби» из Тель-Авива.

Напомним, под его руководством УНИКС сумел занять третье место в Единой лиге ВТБ нынешнего сезона. В противостоянии за бронзовые медали казанский клуб одолел краснодарский «Локомотив-Кубань» (3-1 в серии).