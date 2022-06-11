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Сегодня, 22:42

Защитник «Зенита» Бэрон договорился о контракте с «Миланом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Билли Бэрон продолжит карьеру в «Милане». Клуб уже договорился о контракт с 31-летним американцем, сообщает итальянский баскетбольный инсайдер Лука Д'Алессандро.

Бэрон проводил второй сезон в команде из Санкт-Петербурга. В регулярном чемпионате сезона-2021/22 он в среднем набирал 14,3 очка, 2,3 передачи и 1,4 подбора. Показатели в Евролиге — 11,2 очка, 2,2 передачи и 1,7 подбора.

Бэрон занял 5-е место в прошедшем сезоне Евролиги по количеству реализованных трехочковых за матч (2,2).

БК Зенит
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