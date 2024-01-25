Ватутин: «Комментатор матча ЦСКА — «Пари НН» проявил вопиющий непрофессионализм»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин в интервью «СЭ» подвел итоги невероятной концовки в исполнении своей команды в матче против «Пари НН» (101:96 ОТ) в рамках Единой лиги ВТБ. В концовке четвертой четверти армейцы отыграли 5 очков за 6 секунд и перевели игру в овертайм.

Функционер похвалил команду гостей, а также выразил недоумение работой комментатора встречи, который «неприкрыто выказывал личные симпатии» нижегородцам.

«Вчера мы стали свидетелями невероятной концовки, которая надолго останется в нашей памяти. После игры коллеги из многих клубов Евролиги написали мне восхищенные сообщения. Такие яркие моменты повышают популярность нашего баскетбола, поднимают интерес к Единой лиге, которая в нынешнем сезоне изобилует интригой и яркими играми. Немного жаль «Нижний»: команда провела блестящий по настрою и исполнению матч, приятно видеть, что прошедшие школу ЦСКА ветераны не просто в деле, но играют, как в молодости. Мы выглядели не лучшим образом и, наверное, не слишком заслуживали победу, но произошло маленькое чудо. Каспер показал, что всегда надо играть до конца и верить в победу, вполне возможно, этот эпизод станет лучшим моментом нынешнего сезона. В любом случае, болельщики и специалисты будут пересматривать эти шесть секунд еще множество раз.

А если кому-то хочется не только посмотреть волшебство Каспера, но и заодно увидеть образец непрофессионализма и ангажированности комментатора — стоит посмотреть этот момент в версии телеканала «Старт» и сайта Лиги ВТБ. Удивительно, что работавший на этом матче комментатор отреагировал на волшебство Каспера как на личную трагедию. От горечи фактически потерял дар речи, оказался не в состоянии произнести фамилию автора броска на овертайм, просто выпал из эфира, и не смог прийти в себя даже в дополнительные пять минут. Это отметили не только мы, но и очень многие болельщики. Клубы и Единая лига делают очень много для того, чтобы нынешний сезон получился одним из самых интересных в истории, при этом часто приходится слышать, как назначаемые на игры комментаторы неприкрыто выказывают личные симпатии и проявляют непрофессионализм, порой — такой вопиющий, как вчера. Баскетболисты и тренеры прикладывают огромные усилия, чтобы готовиться к этим матчам, анализируют свою игру и делают выводы. Считаю, что так же стоит относиться к делу и комментаторам, и их руководителям. Уверен, данный эпизод не останется без внимания Единой лиги», — отметил «СЭ» Ватутин.

Игру комментировал Виктор Шестопалов.