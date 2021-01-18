«Зенит» разгромил «Калев» в Единой лиге ВТБ

«Зенит» крупно обыграл «Калев» в матче Единой лиги ВТБ — 87:51. Самым результативным игроком встречи стал Остин Холлинс, набравший 14 очков. На счету Уилла Томаса «дабл-дабл» — 11 очков и 10 подборов.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Калев» (Таллин) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 51:87 (8:22, 15:18, 13:28, 15:19)

К: Добрек (13), Кемп (6 + 11 подборов).

З: Холлинс (14), Томас (11 + 10 подборов), Гудайтис (11).