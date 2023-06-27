«Зенит» подписал двухлетний контракт с американским центровым Хантером

«Зенит» и американский центровой Винс Хантер заключили двухлетний контракт, сообщает пресс-служба клуба.

Игрок будет выступать за питерский клуб под 32 номером.

28-летний Хантер в составе УНИКСа в прошедшем сезоне стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Американец принял участие в 47 матчах, набирая в среднем 10,2 очка, делая 4,1 подбора, 1,1 передачи и 1,4 перехвата.

Помимо УНИКСа, Хантер выступал в России за «Автодор» в сезоне-2016/17.