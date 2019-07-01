"Зенит" объявил об уходе Карасева

"Зенит" попрощался в своем Twitter с Сергеем Карасевым, выступающим на позициях атакующего защитника и легкого форварда.
– Сергей Карасев покидает "Зенит". Спасибо за все сезоны!, – написал клуб.
В какой именно клуб переходит Карасев не уточняется, однако как сообщалось ранее игрок принял решение перебраться в "Химки". В качестве одной из причин его ухода называлось уменьшение годовой зарплаты примерно на треть – до 700 тысяч долларов в год.
В прошлом сезоне Карасев провел 18 игр за "Зенит" в Единой лиге ВТБ, набирая в каждом матче в среднем 9,7 очков за игру.
Сергей Карасёв покидает "Зенит". Спасибо за все сезоны! // Sergey Karasev leaves Zenit. #Zenitbasket pic.twitter.com/lKK6oExmJU– БК "Зенит" (@zenitbasket) July 1, 2019
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