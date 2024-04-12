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Сегодня, 20:35

«Зенит» объявил о расторжении контракта с Моэрманом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Форвард «Зенита» Адриен Моэрман покинул команду, сообщает пресс-служба команды.

Клуб договорился о расторжении контракта с 35-летним французом по соглашению сторон.

«Сине-бело-голубые благодарят Адриена за два сезона и желают успехов в продолжении карьеры!» — говорится в заявлении клуба.

Моэрман выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2023 года. В сезоне-2023/24 форвард провел 29 матчей за «Зенит», набирая 5,7 очка, 4,4 подбора в среднем при 45,9% с игры и 28,2% трехочковых.

Источник: БК «Зенит»
Баскетбол
БК Зенит
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