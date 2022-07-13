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Сегодня, 12:34

«Зенит» подписал контракт с форвардом Томпкинсом на один год

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Зенит» подписал контракт с форвардом Треем Томпкинсом.

Как сообщает официальный сайт петербургского клуба, соглашение с 32-летним американцем рассчитано на один год.

В «Зените» форвард будет играть под 33-м номером.

Напомним, что Томпкинс в 2014 году играл в «Нижнем Новгороде», а через год перешел в «Реал». В составе мадридского клуба он один раз выиграл Евролигу, четыре раза — чемпионат Испании, три раза — Кубок Короля и два раза — Суперкубок Испании.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/6273
БК Зенит
БК Нижний Новгород
БК Реал
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