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Сегодня, 13:41

«Зенит» объявил об уходе центрового Бакнера

Иван Торопцев
Корреспондент
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Центровой «Зенита» Эрик Бакнер покинул команду из Санкт-Петербурга.

32-летний американец ушел из клуба в связи с истечением срока действия контракта.

Бакнер выступал за «Зенит» с апреля 2022 года. В прошлом сезоне он принял участие в 12 матчах команды, набирая в среднем 2,0 очка и 1,3 подбора за игру.

В составе сине-бело-голубых Бакнер выиграл Единую лигу ВТБ, обыграв в финальной серии ЦСКА (счет в серии — 4-3).

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/6267
БК Зенит
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