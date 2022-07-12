«Зенит» объявил об уходе центрового Бакнера

Центровой «Зенита» Эрик Бакнер покинул команду из Санкт-Петербурга.

32-летний американец ушел из клуба в связи с истечением срока действия контракта.

Бакнер выступал за «Зенит» с апреля 2022 года. В прошлом сезоне он принял участие в 12 матчах команды, набирая в среднем 2,0 очка и 1,3 подбора за игру.

В составе сине-бело-голубых Бакнер выиграл Единую лигу ВТБ, обыграв в финальной серии ЦСКА (счет в серии — 4-3).