Бывший форвард «Зенита» Мики перешел в итальянский «Виртус»

Итальянский «Виртус» подписал контракт с бывшим форвардом «Зенита» Джорданом Мики.

Срок действия соглашения с 28-летним американцем не уточняется.

Мики выступал за «Зенит» в сезоне-2021/22. В составе команды из Санкт-Петербурга он выиграл Единую лигу ВТБ. Баскетболист был признан самым ценным игроком финальной серии плей-офф турнира против ЦСКА (счет в серии — 4-3), а также лучшим защитником прошлого сезона.

Помимо «Зенита», в России Мики выступал за «Химки». Также он играл за «Бостон», «Майами» и «Реал».