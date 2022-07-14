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Сегодня, 10:31

Бывший форвард «Зенита» Мики перешел в итальянский «Виртус»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Итальянский «Виртус» подписал контракт с бывшим форвардом «Зенита» Джорданом Мики.

Срок действия соглашения с 28-летним американцем не уточняется.

Мики выступал за «Зенит» в сезоне-2021/22. В составе команды из Санкт-Петербурга он выиграл Единую лигу ВТБ. Баскетболист был признан самым ценным игроком финальной серии плей-офф турнира против ЦСКА (счет в серии — 4-3), а также лучшим защитником прошлого сезона.

Помимо «Зенита», в России Мики выступал за «Химки». Также он играл за «Бостон», «Майами» и «Реал».

Источник: https://www.virtus.it/en/news/jordan-mickey-is-a-new-virtus-segafredo-bologna-player/
БК Зенит
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