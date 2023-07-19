«Зенит» продлил контракт с главным тренером Паскуалем

«Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль продлил контракт с клубом.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24. Грядущий сезон станет для испанского тренера пятым во главе сине-бело-голубых.

Вместе с Паскуалем остается и весь его штаб: ассистентами тренера, как и в прошлом сезоне, будут Иньиго Зорсано, Адамантиос Панагиотопулос, Максим Учайкин и скаут Кузей Килич. Тренером по физподготовке стал Юре Дракслар, а главным врачом основной команды продолжит быть Евгений Роженков.

По руководством 50-летнего Паскуаля «Зенит» впервые выиграл Единую лигу ВТБ и вместе с ней чемпионат России в июне 2022 года. В сезоне-2020/21 команда впервые вышла в плей-офф Евролиги, а в прошлом году стала победителем Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Также в медальном зачете — два Кубка Кондрашина и Белова, серебро Кубка России-2022/23 и бронза Единой лиги ВТБ с досрочным первым местом по итогам регулярного чемпионата — 2020/21.