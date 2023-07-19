Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Игры
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 10:35

«Зенит» продлил контракт с главным тренером Паскуалем

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хавьер Паскуаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль продлил контракт с клубом.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24. Грядущий сезон станет для испанского тренера пятым во главе сине-бело-голубых.

Вместе с Паскуалем остается и весь его штаб: ассистентами тренера, как и в прошлом сезоне, будут Иньиго Зорсано, Адамантиос Панагиотопулос, Максим Учайкин и скаут Кузей Килич. Тренером по физподготовке стал Юре Дракслар, а главным врачом основной команды продолжит быть Евгений Роженков.

По руководством 50-летнего Паскуаля «Зенит» впервые выиграл Единую лигу ВТБ и вместе с ней чемпионат России в июне 2022 года. В сезоне-2020/21 команда впервые вышла в плей-офф Евролиги, а в прошлом году стала победителем Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Также в медальном зачете — два Кубка Кондрашина и Белова, серебро Кубка России-2022/23 и бронза Единой лиги ВТБ с досрочным первым местом по итогам регулярного чемпионата — 2020/21.

Источник: БК Зенит
БК Зенит
Хавьер Паскуаль
2
0
Читайте также
Австралия отказалась от Игр Содружества. Что теперь будет с Олимпиадой-2032?
Ван дер Сара перевели из реанимации в общее отделение
Зенитные расчеты ЮВО применили тактику «огневой колесницы» под Авдеевкой
В США оценили решение РФ и ее союзников по созданию новой валюты
Аксенов сообщил о перекрытии трассы «Таврида» из-за пожара
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Министр спорта Татарстана: «УНИКС — флагман баскетбола в Казани. Желаю клубу сохранить этот статус»
Новости
RSS RSS
Все новости