«Зенит» хочет подписать американского форварда Синглтона

«Зенит» занят поисками нового мощного форварда. Главный тренер российской команды Хави Паскуаль настаивает на кандидатуре американца Криста Синглтона, сообщает журналист Маттео Андреани.

Последним клубом 33-летнего форварда был турецкий «Анадолу Эфес», который он покинул летом 2022 года.

Синглтон уже выступал в Единой лиге ВТБ, когда в 2015-16 годах сыграл с «Локомотив-Кубань».

Также у него есть опыт выступления в НБА в составах «Вашингтона» и «Оклахомы».