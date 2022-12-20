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Сегодня, 20:53

«Зенит» хочет подписать американского форварда Синглтона

Иван Шитик
Корреспондент
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«Зенит» занят поисками нового мощного форварда. Главный тренер российской команды Хави Паскуаль настаивает на кандидатуре американца Криста Синглтона, сообщает журналист Маттео Андреани.

Последним клубом 33-летнего форварда был турецкий «Анадолу Эфес», который он покинул летом 2022 года.

Синглтон уже выступал в Единой лиге ВТБ, когда в 2015-16 годах сыграл с «Локомотив-Кубань».

Также у него есть опыт выступления в НБА в составах «Вашингтона» и «Оклахомы».

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