УНИКС крупно обыграл «Астану» на выезде

УНИКС на выезде обыграл «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 79:41.

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Джален Рейнольдс, который набрал 16 очков. У «Астаны» лучшую результативность показал центровой Дмитрий Гаврилов -11 очков.

В следующем матче УНИКС сыграет с МБА 4 января, а «Астана» встретится с «Минском» 25 декабря.

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«Астана» — УНИКС (Казань) — 41:79 (11:21, 8:12, 9:24, 13:22)