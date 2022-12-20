«Самара» не рассматривает возможность увольнения Базаревича

По информации «СЭ», разговоры о возможной отставке главного тренера «Самары» Сергея Базаревича не соответствует действительности. Такой вопрос не стоит на повестке дня.

«Не комментирую слухи. Люди ищут волну там, где полный штиль, — отметил «СЭ» президент «Самары» Камо Погосян. — Мы предпочитаем заниматься делом, а не болтать».

Ранее Metaratings.ru дал информацию, что 57-леьним специалист может покинуть клуб из Самары.

После 17 сыгранных матчей «Самара» идет на восьмом месте (6 побед и 11 поражений). В этом году коллективу Базаревича осталось сыграть один матч с «Нижним Новгородом» 22 декабря.