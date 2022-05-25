Моня объяснил, как «Зениту» удалось остановить Шведа и Клайберна

Форвард «Зенита» Сергей Моня прокомментировал победу своей команды над ЦСКА в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ (93:79).

«Сегодня мы сыграли гораздо лучше в защите, чем в первых двух играх, — сказал «СЭ» Сергей Моня. — На подборах также выглядели увереннее, но самое главное увеличили процент попадания средних и дальних бросков. Серега Карасев хорошо попал (5/7 — трехочковых, — Прим. «СЭ»). В защите друг другу помогали.

Также Моня рассказал, как «Зениту» удалось сдержать лидеров армейцев — Алексея Шведа и Уилла Клайберна.

«Играли за получение, сдваивались на Шведе, — продолжил Моня. — Он избавлялся от мяча, а там хорошо сыграла подстраховка. Много мячей перехватили, убегали в быстрые отрывы, в которых набрали много очков. Клайберн же при проходах попадал в трафик. На нем было много людей на нем было. Пару раз сделали блок-шоты».

ЦСКА ведет в финальной серии (2:1). Четвертая игра состоится 27 мая.