Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Игры
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 11:46

Защитник Кулагин покинул «Зенит» и перешел в УНИКС

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник Дмитрий Кулагин перешел из «Зенита» в УНИКС.

Как сообщает пресс-служба питерского клуба, контракт с игроком был расторгнут по соглашению сторон.

Казанский клуб информирует, что подписал с 30-летним защитником соглашение на два года.

На протяжении 2 последних сезонов Кулагин выступал за «Зенит» и в составе питерского клуба стал чемпионом Единой лиги ВТБ-2022. В сезоне-2022/23 защитник принял участие в 45 матчах, набирая в среднем 6,6 очка и 2,6 передачи за 19,5 минуты на паркете.

БК Зенит
БК УНИКС
Дмитрий Кулагин
0
Читайте также
Американская фигуристка бросила жениха-партнера. А потом вышла замуж за соперника
Костомаров не вернется в ближайшие шоу. Надеждам Авербуха не суждено сбыться
Бизнесмен из Рязани погиб в Подмосковье во время прыжка с парашютом
ВС РФ захватили немецкие танки Leopard на запорожском направлении
Путин денонсировал договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Самара» объявила об уходе защитника Кей Си Риверса
Новости
RSS RSS
Все новости