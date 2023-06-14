Защитник Кулагин покинул «Зенит» и перешел в УНИКС

Защитник Дмитрий Кулагин перешел из «Зенита» в УНИКС.

Как сообщает пресс-служба питерского клуба, контракт с игроком был расторгнут по соглашению сторон.

Казанский клуб информирует, что подписал с 30-летним защитником соглашение на два года.

На протяжении 2 последних сезонов Кулагин выступал за «Зенит» и в составе питерского клуба стал чемпионом Единой лиги ВТБ-2022. В сезоне-2022/23 защитник принял участие в 45 матчах, набирая в среднем 6,6 очка и 2,6 передачи за 19,5 минуты на паркете.