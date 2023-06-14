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Сегодня, 14:48

«Зенит» объявил о подписании защитника Жбанова

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник Георгий Жбанов подписал контракт с «Зенитом».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с российским игроком рассчитано до конца сезона-2024/25.

Последние три сезона 25-летний спортсмен провел в УНИКСе. В 2021 году он взял серебряные медали Единой лиги ВТБ, на следующий год — бронзовые, а в завершившемся сезоне вместе с казанцами завоевал золото.

В сезоне-2022/23 защитник выходил на паркет в 41 матче, в среднем он набирал 5,1 очка, делал 2,9 подбора и 1,1 передачи.

Источник: БК Зенит
БК Зенит
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