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Сегодня, 13:16

Защитник Андрей Топтунов покинул «Зенит»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Зенит» и защитник Андрей Топтунов договорились о прекращении действия контракта, сообщает пресс-служба клуба.

Игрок продолжит карьеру в другой команде.

Свой профессиональный путь Топтунов начал в 2019 году, сыграв за ярославский «Буревестник». В сезоне-2020/21 он стал самым молодым игроком суперлиги-1, набравшим 35 очков за один матч.

За три сезона в «Зените» игрок сумел сыграть лишь в 13 матчах за основной состав, выступая преимущественно в Единой молодежной лиге. В 2022 году он играл на правах аренды за «Новосибирск».

Источник: https://t.me/zenitbc/4322
БК Зенит
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