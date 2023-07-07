Защитник Андрей Топтунов покинул «Зенит»

«Зенит» и защитник Андрей Топтунов договорились о прекращении действия контракта, сообщает пресс-служба клуба.

Игрок продолжит карьеру в другой команде.

Свой профессиональный путь Топтунов начал в 2019 году, сыграв за ярославский «Буревестник». В сезоне-2020/21 он стал самым молодым игроком суперлиги-1, набравшим 35 очков за один матч.

За три сезона в «Зените» игрок сумел сыграть лишь в 13 матчах за основной состав, выступая преимущественно в Единой молодежной лиге. В 2022 году он играл на правах аренды за «Новосибирск».