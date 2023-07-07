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Сегодня, 15:30

Никола Ребич покинул «Нижний Новгород»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник Никола Ребич покинул «Нижний Новгород» по истечении срока действия контракта, сообщает пресс-служба клуба.

«От всей души благодарим Николу за время, проведенное в составе нашей команды, и желаем больших успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

Ребич присоединился к «Нижнему Новгороду» в ноябре 2022 года. В сезоне-2022/23 Единой лиги ВТБ защитник принял участие в 20 матчах, в которых отметился статистикой в 7,0 очка, 2,1 подбора и 3,9 передачи.

БК Нижний Новгород
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