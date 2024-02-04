Ватутин: «Баскетболисты ЦСКА позволяют себе расслабляться по ходу игр»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал поражение команды в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа (73:83).

«Увы, в нашей игре в нынешнем сезоне есть повторяющиеся ошибки, мы зачастую не можем удерживать преимущество, позволяем себе расслабляться по ходу игр, есть и другие нюансы, — цитирует ТАСС Ватутина. — Однако проблемы в игре есть у всех команд, но ЦСКА завершил первый круг на первом месте. Впереди игра в Перми, после чего в чемпионате будет длительная пауза, и ее мы должны провести максимально продуктивно и сделать работу над ошибками. Самая сложная часть сезона впереди».

Президент ЦСКА отметил атмосферу на матче и поблагодарил болельщиков.

«Поздравляю УНИКС с уверенной победой. Сегодня на игре была великолепная атмосфера, за что огромное спасибо болельщикам, в том числе приехавшим из Казани. Кто-то скажет, что матч не был слишком важен с турнирной точки зрения, но это не умаляет победы УНИКСа, они заслужили успех своей игрой и страстью. Великолепно сыграл Дмитрий Кулагин, такие впечатляющие перфомансы важны для лиги в целом, в турнире должны быть максимально много героев и лидеров», — добавил Ватутин.

ЦСКА потерпел четвертое поражение в 26 матчах первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, армейцы лидируют в турнирной таблице. УНИКС занимает второе место, на счету команды 20 побед и 6 поражений.