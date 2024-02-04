Стали известны составы команд Райковича и Перасовича на Матч звезд Единой лиги ВТБ

Тренеры Эмил Райкович и Велимир Перасович приняли участие в драфте и собрали команды на Матч звезд Единой лиги ВТБ.

В команду Райковича вошли: Каспер Уэйр (ЦСКА), Ксэвьер Ратэн-Мэйс («Енисей»), Томас Эртель («Зенит»), Ненад Димитриевич (УНИКС), Дмитрий Кулагин (УНИКС), Александр Платунов («Парма-Пари»), Андрей Воронцевич («Пари НН»), Андрей Лопатин (МБА), ДеВон Акун-Перселл («Локомотив-Кубань»), Винс Хантер («Зенит»), Ройс Хэмм («Астана»), Рэйшон Хэммондс («Автодор»).

Команда Перасовича: Трент Фрэйзер («Зенит»), Джеремайя Мартин («Енисей»), Айзея Риз («Парма-Пари»), Джеремайя Хилл («Руна»), Михаил Кулагин («Самара»), Антон Глазунов («Уралмаш»), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»), Антон Астапкович (ЦСКА), Амат М'Бай (ЦСКА), Би Джей Джонсон («Парма-Пари»), Октавиус Эллис («Уралмаш»), Джален Рэйнольдс (УНИКС).

Матч звезд Единой лиги ВТБ-2024 пройдет в Москве на «ВТБ Арене» 18 февраля.