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Сегодня, 20:35

Стали известны составы команд Райковича и Перасовича на Матч звезд Единой лиги ВТБ

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
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Тренеры Эмил Райкович и Велимир Перасович приняли участие в драфте и собрали команды на Матч звезд Единой лиги ВТБ.

В команду Райковича вошли: Каспер Уэйр (ЦСКА), Ксэвьер Ратэн-Мэйс («Енисей»), Томас Эртель («Зенит»), Ненад Димитриевич (УНИКС), Дмитрий Кулагин (УНИКС), Александр Платунов («Парма-Пари»), Андрей Воронцевич («Пари НН»), Андрей Лопатин (МБА), ДеВон Акун-Перселл («Локомотив-Кубань»), Винс Хантер («Зенит»), Ройс Хэмм («Астана»), Рэйшон Хэммондс («Автодор»).

Команда Перасовича: Трент Фрэйзер («Зенит»), Джеремайя Мартин («Енисей»), Айзея Риз («Парма-Пари»), Джеремайя Хилл («Руна»), Михаил Кулагин («Самара»), Антон Глазунов («Уралмаш»), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»), Антон Астапкович (ЦСКА), Амат М'Бай (ЦСКА), Би Джей Джонсон («Парма-Пари»), Октавиус Эллис («Уралмаш»), Джален Рэйнольдс (УНИКС).

Матч звезд Единой лиги ВТБ-2024 пройдет в Москве на «ВТБ Арене» 18 февраля.

Источник: Единая лига ВТБ
Велимир Перасович
Эмил Райкович
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