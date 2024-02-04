Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:21

Сын Высоцкого отметил высокий уровень игры баскетболистов ЦСКА и УНИКСа

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сын советского поэта и исполнителя песен Владимира Высоцкого Никита Высоцкий высказал мнение, что баскетболисты ЦСКА и УНИКСа (73:83) показали хороший уровень игры в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Матч ЦСКА и УНИКСа интересный. Красиво играли, хорошо. Команды стараются, уровень у обеих команд высокий. Смотреть матч интересно и хочется», — цитирует ТАСС Никиту Высоцкого.

Он рассказал, что в детстве занимался баскетболом.

«Это единственный вид спорта, которым я хоть как-то владел. Я редко сейчас хожу на матчи, баскетбол изменился, стал совсем другим — более динамичным, эмоциональным, смотреть интересно», — отметил Никита Высоцкий

ЦСКА потерпел 4-е поражение в 26 матчах первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, армейцы лидируют в турнирной таблице. УНИКС занимает 2-е место, на счету команды 20 побед и 6 поражений.

Источник: ТАСС
БК УНИКС
БК ЦСКА
Никита Высоцкий
1
Читайте также
Евро 2024 по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля
Миллиардеры решили поддержать «Допинговую Олимпиаду»
В сейме Польши согласились со словами Дуды об исторической принадлежности Крыма РФ
Омбудсмен ЛНР намерена сообщить в ООН и МККК об обстреле Лисичанска
Вице-спикер парламента Словакии заявил о дружеской встрече с послом РФ
За три месяца работы выставку-форум «Россия» посетили 6 млн человек
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер ЦСКА Райкович отметил игру Кулагина

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости