Сын Высоцкого отметил высокий уровень игры баскетболистов ЦСКА и УНИКСа

Сын советского поэта и исполнителя песен Владимира Высоцкого Никита Высоцкий высказал мнение, что баскетболисты ЦСКА и УНИКСа (73:83) показали хороший уровень игры в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Матч ЦСКА и УНИКСа интересный. Красиво играли, хорошо. Команды стараются, уровень у обеих команд высокий. Смотреть матч интересно и хочется», — цитирует ТАСС Никиту Высоцкого.

Он рассказал, что в детстве занимался баскетболом.

«Это единственный вид спорта, которым я хоть как-то владел. Я редко сейчас хожу на матчи, баскетбол изменился, стал совсем другим — более динамичным, эмоциональным, смотреть интересно», — отметил Никита Высоцкий

ЦСКА потерпел 4-е поражение в 26 матчах первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, армейцы лидируют в турнирной таблице. УНИКС занимает 2-е место, на счету команды 20 побед и 6 поражений.