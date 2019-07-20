Вангелис Мантзарис стал игроком УНИКСа

Греческий защитник Вангелис Мантзарис продолжит свою карьеру в Казани. УНИКС и баскетболист подписали соглашение по системе 1+1.
Ранее Вангелис играл в "Олимпиакосе", где в рамках чемпионата Греции набирал в среднем 4,3 очков, делал 2,3 подбора и 3,5 результативные передачи.
В Евролиге статистика игрока такова: 1,4 очков, 1,6 подборов, 1,2 результативные передачи. Также баскетболист является игроком сборной Греции.
Welcome, Vaggelis Mantzaris🔥— BC UNICS Kazan (@unicsbasket) July 20, 2019
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Греческий защитник Вангелис Мантзарис продолжит свою карьеру в Казани. БК УНИКС и баскетболист подписали соглашение по системе 1+1✅ pic.twitter.com/lohwYPpNML
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