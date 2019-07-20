Вангелис Мантзарис стал игроком УНИКСа

Греческий защитник Вангелис Мантзарис продолжит свою карьеру в Казани. УНИКС и баскетболист подписали соглашение по системе 1+1.

Ранее Вангелис играл в "Олимпиакосе", где в рамках чемпионата Греции набирал в среднем 4,3 очков, делал 2,3 подбора и 3,5 результативные передачи.

В Евролиге статистика игрока такова: 1,4 очков, 1,6 подборов, 1,2 результативные передачи. Также баскетболист является игроком сборной Греции.