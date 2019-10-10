В тренерский штаб «Пармы» вошел робот

Клуб Единой лиги ВТБ «Парма» заключил контракт с тренером-роботом Promobot, сообщает официальный сайт пермяков. Робот станет ассистентом главного тренера Казиса Максвитиса.

В его обязанности будет входить сбор и анализ данных во время матчей. С помощью нейросетей робот будет обрабатывать статистические показатели игроков, а затем вычислять оптимальные сочетания баскетболистов на площадке, комбинации, замены и предоставлять данные главному тренеру. Робот будет присутствовать на всех домашних играх «Пармы».