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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

В тренерский штаб «Пармы» вошел робот

17:18

Клуб Единой лиги ВТБ «Парма» заключил контракт с тренером-роботом Promobot, сообщает официальный сайт пермяков. Робот станет ассистентом главного тренера Казиса Максвитиса.

В его обязанности будет входить сбор и анализ данных во время матчей. С помощью нейросетей робот будет обрабатывать статистические показатели игроков, а затем вычислять оптимальные сочетания баскетболистов на площадке, комбинации, замены и предоставлять данные главному тренеру. Робот будет присутствовать на всех домашних играх «Пармы».

Дополнительная информация

https://parmabasket.ru/news/5/67891/

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