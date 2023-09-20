В рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ-2023 врачи сыграют против профи

В первый день Суперкубка Единой лиги ВТБ-2023 в Москве будет сыгран матч, не имеющий аналогов в истории мирового баскетбола и медицины. На паркет «ВТБ Арены» выйдут сборная врачей Департамента здравоохранения города Москвы и команда, составленная из российских профессиональных игроков, представляющих Единую лигу ВТБ, мужскую Суперлигу и женскую Премьер-лигу.

Все профессиональные спортсмены, принимающие участие в матче, ранее проходили реабилитацию после травм позвоночника и перенесли операции в Московском городском спинальном нейрохирургическом центре ГКБ № 67. Они полностью восстановились благодаря новой методике стабилизации позвоночника, разработанной коллективом московских врачей под руководством Дмитрия Дзукаева, и продолжают выступления. Таким образом, доктора сыграют в баскетбол против своих бывших пациентов.

— Предстоящий матч действительно уникален, — отмечает глава Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко. — Знаменитые баскетболисты и чемпионы выйдут на площадку в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ, чтобы показать, насколько важен процесс восстановления после сложных травм на позвоночнике в профессиональном спорте и конкретно в баскетболе. Могу сказать, что я испытал это на собственном опыте и был поражен работой доктора Дмитрия Дзукаева и всей его «спортивной команды». Благодаря мировому уровню работы медиков спинального центра действующие спортсмены — участники матча — реабилитировались в кратчайшие сроки и смогли продолжить свою профессиональную карьеру.

Стоит отметить, что сам Кущенко тоже выйдет на паркет в составе команды спортсменов. Компанию ему составят такие игроки, как Евгений Бабурин, Иван Стребков и Александр Ганькевич из «Пари НН», Александр Мальцев из «Химок», Валерий Лиходей из «Астаны», Вероника Павлюченко, представляющая «Нику», и известный по выступлениям за УНИКС Артем Забелин. Против них сыграют сам доктор Дзукаев и его коллеги. Начало матча запланировано на 14 часов 21 сентября.

При этом у команд будут не менее выдающиеся тренеры. Врачей возглавит олимпийский чемпион-1988 Сергей Тараканов. А баскетбольных звезд выведет заслуженный тренер СССР Евгений Гомельский. Специальными гостями и ведущими матча станут известные телекомментаторы Георгий Черданцев, Павел Занозин и Александр Аксенов.

— Наша новая методика была отработана на базе междисциплинарного тренинг-центра инновационных хирургических технологий в условиях, максимально приближенных к реальным, — рассказывает руководитель спинального центра врач-нейрохирург Дмитрий Дзукаев. — Методика доказала свою эффективность и сегодня успешно применяется на практике в Московском спинальном центре. Любители спорта уже наверняка видели нашу технологию в действии, но не знали об этом. Поэтому предстоящий баскетбольный матч с профессиональными игроками Единой лиги ВТБ приятно удивит многих.

Методика, используемая доктором Дзукаевым, — это не имеющий аналогов в мире fast-track от момента сложнейшей операции на позвоночнике до снятия всех ограничений в результате нейрохирургических методик, разработанных в рамках грантовой программы мэра Москвы при поддержке Московского центра инновационных технологий в здравоохранении.

Спортсмены, проходившие лечение по новой методике, вернулись в спорт высоких достижений в срок от четырех до шести недель. Обычно при проведении хирургических операций позвоночник фиксируют при помощи титановой конструкции. Ее основные минусы: длительный период реабилитации (3-4 месяца) и снижение активного образа жизни у пациентов или даже завершение спортивной карьеры. Врачи Московского спинального центра ГКБ № 67 первыми в России предложили уникальный способ фиксации динамических имплантатов. Он заключается в формировании для имплантата специального костного ложа и фиксации его в нем оригинальным способом. С его помощью было проведено более 650 успешных операций, а сама разработка вошла в топ-10 лучших медицинских изобретений по версии Роспатента.

Сейчас сотрудники Московского спинального центра занимаются разработкой отечественной импортозамещающей системы фиксации, который учтет все слабые стороны зарубежных аналогов и станет лучшей в своем классе.