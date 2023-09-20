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Сегодня, 22:20

Директор МБА рассказал, что матч с «Фенербахче» станет самым статусным в истории клуба

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Директор МБА Игорь Кочарян в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча с «Фенербахче» в 1/4 финала Суперкубка Единой лиги ВТБ, который состоится 21 сентября.

— Матч с «Фенербахче» — самый статусный в истории клуба?

— Естественно. Это серьезное подспорье для наших игроков, системы в целом. Это международный опыт, которого так сейчас не хватает. Тем более нам будет противостоять столь именитый клуб. С сильным тренером Димитрисом Итудисом. Эта встреча, естественно, добавит положительных эмоций при подготовке к сезону. С сильными всегда приятно играть.

— Какие у вас будут эмоции, если МБА обыграет участника Евролиги?

— Ничего такого. Это обычная игра при подготовке к серьезному сезону в Единой лиге ВТБ. Тут важен не результат, а качество игры, которую мы покажем с грандом европейского баскетбола.

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БК МБА
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