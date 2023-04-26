В Единой лиге ВТБ поддержали возвращение продажи пива

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что организация поддерживает возвращение продажи пива.

— Единая лига ВТБ поддерживает этот закон. Мы сейчас говорим о продаже пива. В нашем случае вопрос достаточно сложный, так как доход будут получать арены, а не клубы. Нас больше интересует реклама пива. Мы сможем проработать требования о безопасности и внедрить их, чтобы участвовать в этом законе и быть среди «иных видов спорта».

Если закон поможет привлечь финансирование в таком объеме, чтобы построить стадионы, которые принадлежали бы клубам, это бы помогло, — сказал Корстин.

Ранее в Министерстве спорта поддержали возвращение пива на стадионы.