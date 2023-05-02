УНИКС обыграл «Зенит» и вышел в финале плей-офф Единой лиги ВТБ

УНИКС дома обыграл «Зенит» в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 80:79.

В составе хозяев самым результативным игроком матча стал Ненад Димитриевич — 24 очка. У гостей больше всех очков набрал Томас Эртель — 23.

Казанский клуб вышел в финал и сыграет с «Локомотивом-Кубань», который победил ЦСКА (счет в серии 4-3).

«Зенит» встретится с армейцами в матче за третье место.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/2 финала

УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 80:79 (17:19, 19:12, 16:24, 28:24)

У: Димитриевич (24+6 передач), Мэйкон (16+6 подборов), Хантер (11).

З: Эртель (23+11 передач), Моэрман (17), Хоумсли (14).

2 мая. Казань. «Баскет-Холл».

Счет в серии: 4-3.