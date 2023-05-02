Первый матч финала плей-офф Единой лиги ВТБ пройдет 6 мая в Казани

Стало известно расписание финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань».

Казанцы обыграли в полуфинальной серии «Зенит» со счетом 4-3 в серии. «Локомотив-Кубань» победил ЦСКА — 4-3 в серии.

1-й матч — 6 мая (14.00 мск). Казань.

2-й матч — 8 мая (15.00 мск). Казань.

3-й матч — 11 мая (19.30 мск). Краснодар.

4-й матч — 13 мая (14.00 мск). Краснодар.

Бронзовые медали разыграют прошлогодние финалисты плей-офф — ЦСКА и «Зенит».