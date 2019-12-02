УНИКС вырвал победу у ЦСКА благодаря 30 очкам Макколлума

УНИКС взял верх над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал Эрик Макколлум, набравший 30 очков.

Это третье поражение армейцев в девяти играх. В сезоне-2018/19 они за все 26 игр регулярки уступили четыре раза.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — ЦСКА (Москва) — 94:86 (16:23, 20:18, 26:23, 32:22)

У: Макколлум (30), Морган (26), Д. Смит (14), Колесников (10).

Ц: М. Джеймс (19), Стрелниекс (12), Войтманн (12), Воронцевич (11).