Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
-
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

УНИКС вырвал победу у ЦСКА благодаря 30 очкам Макколлума

21:04
Теги:

УНИКС взял верх над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал Эрик Макколлум, набравший 30 очков.

Это третье поражение армейцев в девяти играх. В сезоне-2018/19 они за все 26 игр регулярки уступили четыре раза.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — ЦСКА (Москва) — 94:86 (16:23, 20:18, 26:23, 32:22)

У: Макколлум (30), Морган (26), Д. Смит (14), Колесников (10).

Ц: М. Джеймс (19), Стрелниекс (12), Войтманн (12), Воронцевич (11).

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир