 УНИКС расторг контракт с Пашутиным. БАСКЕТБОЛ - Единая лига ВТБ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:45 18 мая | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

УНИКС расторг контракт с Пашутиным

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УНИКС на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Евгением Пашутиным. В этом сезоне казанский клуб неудачно выступил в Единой лиге ВТБ, заняв пятое место в регулярном чемпионате и проиграв "Локомотиву" в 1/4 финала плей-офф. Также УНИКС занял предпоследнюю строчку в турнирной таблице Евролиги.

"Клуб благодарит Евгения Юрьевича за работу и все те награды, которые наставник помог в разные годы работы завоевать для Казани", – говорится в сообщении на сайте клуба.

Дополнительная информация

http://www.unics.ru/news/unics/?id=3559

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