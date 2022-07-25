УНИКС объявил об уходе из команды хорватского форварда

УНИКС на официальном сайте объявил об уходе из команды хорватского форварда Желько Шакича.

34-летний тяжелый форвард сборной Хорватии, завершавший чемпионат в составе казанской команды, вернется в литовский «Леткабелис», за который выступал в сезоне-2019/20.

Шакич перешел в казанский клуб в апреле этого года из «Автодора» и провел в составе УНИКСа 13 матчей в Единой лиге ВТБ. Его средние показатели составили 5,0 очка, 2,4 подбора и 0,7 передачи.