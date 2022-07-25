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Сегодня, 20:58

УНИКС объявил об уходе из команды хорватского форварда

Иван Шитик
Корреспондент
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УНИКС на официальном сайте объявил об уходе из команды хорватского форварда Желько Шакича.

34-летний тяжелый форвард сборной Хорватии, завершавший чемпионат в составе казанской команды, вернется в литовский «Леткабелис», за который выступал в сезоне-2019/20.

Шакич перешел в казанский клуб в апреле этого года из «Автодора» и провел в составе УНИКСа 13 матчей в Единой лиге ВТБ. Его средние показатели составили 5,0 очка, 2,4 подбора и 0,7 передачи.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=spasibo-zelko
БК УНИКС
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