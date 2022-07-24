Егор Вяльцев стал играющим тренером «Зенита-2»

«Зенит» объявил о том, что защитник Егор Вяльцев будет выступать за «Зенит-2» в следующем сезоне.

36-летний россиянин подписал контракт на 1 год с фарм-клубом петербуржцев и будет играющим тренером команды.

Вяльцев будет работать в тандеме с главным тренером «Зенита-2» Борисом Ливановым.

Вяльцев перешел в «Зенит» 5 марта 2022 года. По итогам сезона-2021/22 баскетболист выиграл Единую лигу ВТБ в составе команды из Санкт-Петербурга.