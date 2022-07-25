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25 июля, 22:58

Пангос и Фойгтманн договорился о расторжение контрактов ЦСКА. Оба игрока перейдут в «Милан»

Иван Шитик
Корреспондент
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Форвард Йоханнес Фойгтман и защитник Кевин Пангос продолжат карьеру в «Милане», сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Права на обоих баскетболистов принадлежат ЦСКА, но стороны достигли договоренности о расторжении контрактов.

Фойгтман в прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ принял участие в 7 матчах, в которых в среднем набирал 8,4 очка, совершал 5 подборов и отдавал 1,4 результативной передачи.

Пангос изначально планировал выступать за ЦСКА. 23 февраля 2022 года армейцы объявили о подписании контракта с игроком. Но дебют канадца так и не состоялся: он отказался приезжать в Россию.

БК Милан
БК ЦСКА
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