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Сегодня, 19:47

УНИКС на своей площадке победил «Нижний Новгород»

Иван Шитик
Корреспондент

УНИКС на своей площадке победил «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Казанцы взяли верх со счетом 85:71.

После 11 игр регулярного чемпионата УНИКС занимает первую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 9 побед и 2 поражения. «Нижний Новгород» идет на седьмом месте — 5 побед и 6 поражений.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Нижний Новгород» — 85:71 (25:26, 18:11, 24:22, 18:12)

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2021-2022/
БК Нижний Новгород
БК УНИКС
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