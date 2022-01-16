УНИКС на своей площадке победил «Нижний Новгород»

УНИКС на своей площадке победил «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Казанцы взяли верх со счетом 85:71.

После 11 игр регулярного чемпионата УНИКС занимает первую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 9 побед и 2 поражения. «Нижний Новгород» идет на седьмом месте — 5 побед и 6 поражений.

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Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Нижний Новгород» — 85:71 (25:26, 18:11, 24:22, 18:12)