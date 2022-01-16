Перасович: «Выиграть у «НН» очень ценно, так как это наш первый матч после двухнедельного перерыва»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович отметил важность победы над «Нижним Новгородом» (85:71) в домашнем матче Единой Лиги ВТБ.

«Поздравляю ребят с победой! Сегодня играли против очень хорошей команды. Выиграть у «Нижнего Новгорода» очень ценно еще и потому, что это наш первый матч после двухнедельного игрового перерыва. К тому же, на протяжении этого периода мы не имели возможность полноценно тренироваться. Было непросто на физическом и эмоциональном уровнях. Очень рад победе!» — приводит слова Перасовича официальный сайт УНИКСа.

После 11 игр регулярного чемпионата УНИКС занимает первую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 9 побед и 2 поражения.