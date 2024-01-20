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Сегодня, 17:21

Тренер «Зенита» Паскуаль объяснил причину поражения от УНИКСа

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение от УНИКСа (61:64) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В сегодняшнем матче победить могли обе команды. Мы контролировали ход встречи на протяжении 25 минут, но выдали затем плохой отрезок, потеряли контроль, не контролировали нападение. УНИКС убежал в отрыв, но мы сумели вернуться в матч в концовке, могли победить, но нам не удалось этого сделать. Мы провели концовку так как планировали, играли так как хотели, взяли подбор, но промазали. А затем вы все видели сами, больше комментариев не будет», — сказал Паскуаль.

«Зенит» после 23 матчей занимает третье место в Единой лиге ВТБ. УНИКС идет вторым в турнирной таблице.

Баскетбол
БК Зенит
БК УНИКС
Хавьер Паскуаль
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